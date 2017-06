Telenor tar opp konkurransen med WhatsApp og Messenger

Navnet på den nye løsningen er SMS+. Mobilsjef i Telenor, Bjørn Ivar Moen sier at dette er neste generasjon SMS.

– Å kunne dele kart og lokasjon blant annet, er helt nytt. Og helheten i tjenesten som henger sammen med SMS er ny, forteller han.

Slik kan en gruppesamtale se ut med SMS+ Foto: Handout / Telenor

Det er tre nyheter i tjenesten:

Du kan dele bilder opp til 100 MB, dele kart du kan peke på, zoome og tegne på mens den du sender det til ser det du gjør samtidig.

Du vil kunne dele skisser, – et hvitt ark for eksempel –, og så tegner du på det på din telefon, og da ser den eller de andre det i «realtime».

I neste fase vil man kunne ringe samtidig som man deler filer, skisser og kart på skjermen.

– Tilgangen til SMS+ kommer til å ligge bak den grønne knappen som SMS og telefon gjør i dag utover høsten, men først vil det ligge i en app, forteller mobilsjefen.

Om du ikke ønsker å installere en ny app, må du ikke, – men de som vil teste SMS+ allerede nå, kan gjøre det.

Google er plattformleverandør og produserer tjenesten.

– Betyr det at brukerne vil få reklame for produkter de har snakket om i meldingstjenesten når de bruker google som søkemotor?

–Nei, absolutt ikke. Brukere av SMS+ er kunder av Telenor. Google har ingen rettigheter eller muligheter til å se noe av meldingsinnholdet – følgelig ei heller bruke info i meldinger til annonsering eller annet. Denne avtalen er nøye vurdert av Telenor for å sikre kundenes personvern, forteller Moen.

Disse kan bruke SMS+

Foreløpig er det nyere Android-telefonmodeller fra Sony, Samsung og Huawei som støtter SMS+.

– Vi vet ikke om Apple kommer, men de skal ha gitt positive signaler i markedet om SMS+, så vi håper også iPhone-brukere kan bruke tjenesten i løpet av neste år, sier Moen.

Andre mobiloperatører enn Telenor kan ikke få eller sende meldinger med denne tjenesten ennå, men Telenor regner med at SMS+ vil bli den nye standarden for alle etter hvert.

– Hva vil det koste?

– Tjenesten blir inkludert i abonnementene. Man betaler kun for datatrafikken. Det vil være gratis å bruke når man er koplet på WIFI, sier Moen.

– Kan SMS+ konkurrere ut WhatsApp og Messenger?

– SMS har stått seg godt, og har fortsatt en utvikling i positiv retning hvor stadig flere sender SMS hvert år. Grunnen til at det står seg så bra er nok at man ikke må ha en egen app for å bruke det, sier mobilsjefen.

VIL TA TID: Journalist i Inside Telecom, Håvard Fossen, tror SMS-tjenesten kan bli en suksess, men at det kan ta tid. Foto: Teknisk Ukeblad Media

– Kan bli en suksess

Journalist i Inside Telecom, Håvard Fossen tviler på at markedet har tenkt at de har brukt for dette produktet

– Men det gjør markedet sjelden. Folk må se det før de forstår at de vil ha det, – så kan det bli en kjempesuksess, forteller han.

Han tror det kommer til å ta tid før folk tar dette i bruk.

– De forskjellige leverandørene må komme med oppdateringer som støtter dette. Telenor selv tror at de vil ha 200.000 enheter som vil ha støtte for å bruke det i løpet av året. Men nordmenn skifter ut mobiltelefonene sine ofte, så det hjelper jo på, sier han.

Han mener at en sannsynlig anvendelse av SMS+ er for bedrifter som sender ut meldinger til folk.

– Med den nye løsningen kan for eksempel et flyselskap sende ut boardingkortet direkte, i stedet for å sende lenke. Selskapene kan få inn mer inn i meldingene, både grafisk og innholdsmessig, der de i dag sender SMS med tekst og lenker, sier Fossen.