Telenor stenger datanettet i Myanmar etter pålegg fra myndighetene

Myanmar har beordret alle mobiloperatører i landet å midlertidig stenge datanettverk.

Dermed har også Telenor stengt ned sitt datanettverk i Myanmar. Tale og SMS-tjenester er fortsatt tilgjengelige.

– Telenor er dypt bekymret over den siste utviklingen. Vi har understreket til myndighetene at tilgang til mobiltjenester alltid bør opprettholdes, særlig i perioder med konflikt, for å sikre folks fundamentale rettigheter til ytringsfrihet og tilgang til informasjon, skriver selskapet i en pressemelding.

Mandag skjedde et militærkupp i Myanmar. Myanmars leder Aung San Suu Kyi og flere andre politikere i landet ble arrestert.

I meldingen skriver selskapet at de er forpliktet til å følge lokal lov.

Sosiale medier er blitt brukt til å mobilisere folk til å delta i "bråkekampanjer" mot de militære kuppmakerne. Nå forsøker myndighetene å gjøre det vanskeligere å mobilisere på den måten. Her fra en demonstrasjon i hovedstaden Yangon på fredag. Foto: Ye Aung Thu / AFP

Forpliktet til å følge lokal lov

Det er en lovhjemmel som refererer til spredning av falske nyheter, nasjonens stabilitet og offentlige interesser som myndighetene har vist til som grunnlag for å stenge datanettet.

– Vi jobber kontinuerlig for å sikre et stabilt nettverk for våre kunder i Myanmar og håper å få åpnet de nedstengte tjenestene igjen så fort det lar seg gjøre, skriver kommunikasjonssjef Hanne Knudsen i Telenor i en e-post til NRK.

– Har dere fått informasjon om hvor lenge dette vil vare?

– Det vi kan si per nå er at ordren er midlertidig, skriver Knudsen.

Hun sier Telenor ikke ønsker å spekulere i videre utvikling i Myanmar, men at selskapet mener at deres tilstedeværelse i landet bidrar til å heve standardene for åpenhet.

– Selv om vi for øyeblikket står midt i en meget utfordrende og høyst uregelmessig situasjon, mener vi at tilgang til informasjon og ytringsfrihet er viktigere enn noensinne. Dette har vi også understreket til myndighetene lokalt, skriver Knudsen.

Torsdag ble Facebook blokkert i landet, etterfulgt av Twitter og Instagram på fredag.

En demonstrant i Sør-Korea holder opp et bilde av Aung San Suu Kyi ved ambassaden i Sør-Koreas hovedstad Seoul lørdag. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Demonstrerer flere steder i Asia

Telenor sa fredag kveld at de «bestrider nødvendigheten og proposjonaliteten direktivet i sitt svar til Departementet for transport og kommunikasjon», men stengte likevel tilgangen til de sosiale plattformene.

Telenor var en av de første på banen da Myanmar åpnet for private telekomselskaper i 2014.

På selve kuppdagen mandag ble selskapet bedt om å stenge nettet midlertidig. Senere uttalte Telenor at deres tjenester igjen var tilgjengelige i landet.

Lørdag melder AFP om demonstrasjoner i byen Yangon i Myanmar. 1000 mennesker har samlet seg i den største motstandsdemonstrasjonen siden forsvaret mandag pågrep flere av landets ledere og kuppet makten.

– Ned med militærdiktaturet, ropte folk mens de veivet med røde flagg.

Det er fargen til Suu Kyis parti Nasjonalligaen for demokrati (NLD).

Myanmarske innbyggere i Taiwan demonstrerer 6. februar. Foto: Ann Wang / Reuters

Flere steder i Asia og Australia har det fredag og lørdag morgen vært demonstrasjoner til støtte for Suu Kyis regjering.

Hundrevis av demonstranter har samlet seg i Melbourne i Australia for å støtte den demokratisk valgte regjeringen i Myanmar, melder SBS News.

Demonstrantene i Melbourne har kledd seg i rødt, og bærer bilder av Suu Kyi.

Også i India, Indonesia og Sør-Korea har folk demonstrert, ofte arrangert av myanmarske innbyggere skriver PBS News.