Telenor-problemer over hele landet

Lørdag kveld har selskapet satt krisestab. Det opplyser dekningsdirektør Bjørn Amundsen til Bergens Tidende.

– Det gjør vi alltid med denne typen hendelser. Teknisk avdeling jobber nå med feilsøking, sier han.

Til NRK sier Amunsen at det ser litt bedre ut nå, men at de fortsatt opplever problemer.

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor. Foto: Jan-Erik Steine / NRK

Problemene oppsto ved 20-tiden lørdag kveld. Ved 22.30-tiden opplever kundene fortsatt problemer.

– Vi er ikke nede, men vi opplever ustabilitet i mobilnettet. Det gjør at noen anrop feiler og at mobildata er nede for noen. De som opplever dette, vil jeg oppfordre til å prøve flere ganger og smøre seg med litt tålmodighet, sier pressesjef Anders Krokan i Telenor til VG.

Utelukker dataangrep

Krokan sier at problemene gjelder noe sporadisk, og i ulike deler av landet. Han sier også at det ikke er noen indikasjoner på at Telenor er utsatt for hacking.

– Vi er i full gang med å jobbe med å få mobilnettet stabilt igjen.

Telenor har problemer med mobilnettet i store deler av landet. Kunder opplever blant annet trøbbel med anrop, og problemene rammer også ambulanser i Oslo.

Telenor har lagt ut denne feilmeldingen på nettsidene sine. Faksimile: Telenor

Påvirker ambulanser i Oslo

Pressevakt ved Oslo universitetssykehus, Anders Bayer, forteller til VG at de har mistet GPS-markeringer og ikke får sendt ut oppdrag til enkelte ambulanser.

– Men dette kompenserer vi fint med god kommunikasjon via tale, nødnett og mobilnett. Ergo har vi ingen registrerte forsinkelser i ambulanseoppdrag forårsaket av Telenors problemer, sier Bayer til avisen.