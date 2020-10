Telenor leverer bedre resultat enn ventet

Onsdag legger telekomselskapet Telenor frem tredjekvartalsrapporten.

Selskapet hadde et driftsresultat før avskrivninger (ebitda) på 15,3 milliarder kroner – bedre enn ventet på forhånd.

Omsetningen til Telenor kom på 30 milliarder kroner, noe som var bedre enn i fjor.

– Resultatene for tredje kvartal viser styrken i Telenors driftsmodell, skriver konsernsjef Sigve Brekke i meldingen.

Rapporten viser hvordan det har gått med selskapet fra juli til og med september. Staten har eierandeler i telekom-giganten.

Oppjusterer helårsutsiktene

Selskapet oppjusterer helårsutsiktene til «lav, ensifret organisk ebitda-vekst», heter det i meldingen.

– Vi opprettholder utsiktene for abonnements- og trafikkinntekter, der vi forventer en lav, ensifret nedgang. Driftsinvesteringene forventes fortsatt å utgjøre omtrent 13 prosent av inntektene, sier Brekke.

I meldingen står det at 8 prosent lavere driftskostnader bidro til en positiv ebitda-utvikling på 4 prosent.

På forhånd har Telenor hentet inn forventningene til analytikere fra en rekke ulike meglerhus.

Analytikerne ventet en omsetning på 30,2 milliarder kroner for hele konsernet, og et driftsresultat før avskrivninger (ebitda) på 14,13 milliarder kroner.

Koronabrems i Asia

Asia-satsingen er blitt preget av koronasituasjonen. I Pakistan og Bangladesh falt antall abonnenter og trafikkinntekter med 1 prosent. I Bangladesh fikk Grameenphone 3,1 millioner nye abonnenter, og totalt har Telenor-datteren 77,6 millioner abonnenter i landet.

«Etter nedstengingen ble lettet, er det tidlige tegn til gjeninnhenting i Bangladesh og Pakistan med stabil utvikling i smittetall samtidig som den økonomiske aktiviteten er på vei opp igjen,» heter det i rapporten.

I Malaysia og Thailand opplever derimot Telenor økende makroøkonomisk press, med økende smittetall og lokale smitterestriksjoner.

Telenor sliter generelt også med færre inntekter fra kunder som bruker internett i utlandet, ettersom koronapandemien har gitt et kraftig fall i reisevirksomheten globalt.

– Roaming vil forbli på lavt nivå

«Roaming vil antagelig forbli på et lavt nivå iallfall ut 2020 og inn i 2021, og vil særlig påvirke vår nordiske virksomhet, men også våre forhåndsbetalte inntekter fra turisme i Thailand og Malaysia,» står det i rapporten.

Totalt har Telenor 180 millioner abonnenter ved utgangen av september. 77,6 millioner av abonnentene er fra virksomheten i Bangladesh.

I det viktige markedet omsatte datterselskapet Grameenphone for 3,8 milliarder i tredje kvartal. Overskuddet landet på 1,8 milliarder kroner, som er lavere enn samme kvartal i fjor. Likevel er overskuddet hittil i år større enn i fjor fra virksomheten i Bangladesh.

Telenor Pakistan omsatte for 1,3 milliarder, mens datterselskapet leverte et overskudd på 270 millioner kroner. I Myanmar var omsetningen på 1,6 milliarder, og overskuddet på 237 millioner.

Vekst i mobilabonnement i Sverige og Danmark

I Sverige og Danmark fortsatte Telenors vekst i mobilabonnementer, mens inntektene fra mobilabonnementer og trafikk avtok i begge land på grunn av prispress og lavere roaming-inntekter.

Lavere roaming-inntekter var og skyld i et inntektsfall på 1 prosent i mobilabonnement- og trafikk-segmentet i Norge.

I datterselskapet DNA i Finland har fokus vært utbyggingen av 5G-nettet, og inntektene fra mobilabonnement og trafikk økte fra samme kvartal året før.

I juni ble det kjent at EFTA-tilsynet ESA ila Telenor et gebyr på 1,2 milliarder kroner for å ha misbrukt sin markedsmakt til å presse marginene hos andre operatører. Telenor anket saken.

Da selskapet rapporterte om hvordan det hadde gått i andre kvartal, omsatte selskapet for noe mindre enn analytikerne forventet i forveien.

I andre kvartal hadde selskapet et resultat før avskrivninger på 12,96 milliarder kroner, men opplevde et stort kundetap i Asia som følge av koronapandemien.