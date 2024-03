– Jeg er fiskens fastlege, en helt vanlig del av jobben er å undersøke selvdød fisk i merdene. Det gjør jeg hver gang jeg er ute på anlegg. Min oppgave er å finne ut hvorfor fisken dør, sier fiskehelsebiolog Mattias Bendiksen Lind.

Arbeidsantrekket er gummistøvler, hjelm og kjeledress. Arbeidsplassen er ute på havet, på merdene hvor oppdrettsfisken lever. Han jobber i et konsulentselskap som får oppdrag av oppdrettsselskapene.

På merdekanten sjekker han om fisken har det bra. En måte å finne ut av det på er å gi fisken mat, da oppdager man om den spreller og tar til seg fôret. En annen måte er å studere fiskens adferd i undervannskamera.

Målet med besøket er å lage en tilstandsvurdering av fiskens helse. Fiskehelsebiologens jobb er å finne ut hvorfor fisken dør, og gi oppdrettsselskapene veiledning når sykdom og dårlig velferd oppstår.

For høy dødelighet

– Det er altfor mye død fisk i oppdrettsnæringen, man greier ikke å ivareta dyrevelferden tilstrekkelig. Og mange av oss fiskehelsebiologer sliter med dette, sier Bendiksen Lind.

NRK har de siste månedene hatt flere saker om massedød av laks, funn av selvdød laks og store problemer med lus og sykdommer.

DØDELIGHET: Høy dødelighet i oppdrettsbransjen må ikke lønne seg, sier president Elisabet Haugsbø i Tekna. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Rundt 17 prosent av laksen i merdene dør av sykdom og har store helseproblemer før den dør. Mange anlegg har enda høyere dødstall. Tøff lusebehandling er ofte årsaken til høy dødelighet.

Les også: Hver sjette fisk i oppdrettsanlegg dør

Fagforeningen Tekna som organiserer masterutdannede fiskehelsebiologer mener det er nødvendig med strengere regler for næringen.

– Dødeligheten må ned, vi mener at fem prosent er et nivå som de fleste oppdrettsselskaper vil greie. Mange oppnår det allerede, så de med høy dødelighet må rett og slett gjøre en innsats, sier Tekna-president Elisabet Haugsbø.

Straffetiltak

Tekna mener myndighetene må innføre tiltak som straffer selskaper med høy dødelighet.

– Det må ikke lønne seg med høy fiskedødelighet, sier Haugsbø.

Myndighetene kan straffe oppdrettsselskap ved å begrense muligheter til vekst.

– Selskaper med høy dødelighet bør får redusert produksjonen sin, sier Haugsbø.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) vil ikke kommentere om et fem prosent krav vil være et tiltak i regjeringens kommende Dyrevelferdsmelding.

– Det er for tidlig å si. Vi går gjennom forslag til tiltak, og vi kommer tilbake til dette når vi legger frem stortingsmeldingen om dyrevelferd før sommeren. Dødeligheten i oppdrettsbransjen er altfor høy og den må ned, sier Myrseth.

Sjømat Norge sier at medlemsbedriftene ikke har diskutert muligheten for felles regler for dødelighet i oppdrettsnæringen, men understreker at de er opptatte av at dødeligheten må ned.

Utbrente kolleger

Tekna har i samarbeid med NRK gjennomført en undersøkelse blant fagorganisasjonens fiskehelsebiologer.

Undersøkelsen viser at mange fiskehelsebiologer sliter. De er utbrente og opplever at deres faglige råd til oppdragsgiverne, oppdrettsselskapene ofte ikke blir tatt til følge. Fiskehelsebiologene opplever høyt arbeidspress, og at de har ansvar for tøffe lusebehandlinger som gjennomføres på tvers av deres råd.

Undersøkelsen viser at fiskehelsebiologene ofte er redde for å si ifra dersom de ser brudd på god dyrevelferd, av frykt for å miste jobben eller å gå glipp av fremtidige oppdrag.

TILTAK: Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) mener dødeligheten i oppdrettsnæringen er for høy, men lover tiltak. Foto: Håkon Lie / NRK

– Oppdragsgiverne lytter til våre råd om fiskehelse og om avlusing, men likevel erfarer mange av oss fiskehelsebiologer at oppdrettsselskapene likevel ikke følger rådene. Det oppleves som veldig frustrerende, og mange er veldig slitne, forteller Bendiksen Lind.

Bekymringsfullt

88 prosent av fiskehelsebiologer sier de har vært utbrente eller hatt fysiske plager i jobben. 59 prosent sier de vurderer å slutte.

– Det er urovekkende at fagpersoner opplever at deres faglige råd blir utprøvd eller etterprøvd når det gjelder tiltak for bedre behandling av lus og å få ned dødeligheten på, sier Haugsbø.

Fiskeriministeren er bekymret for det hun hører om undersøkelsen.

– Det er trist å høre at så mange opplever situasjonen slik, næringen er helt avhengig av dyktige fagfolk som gir gode råd og innspil, og som bidrar til å sikre kunnskap for bedre fiskehelse, sier Myrseth.

Sjømat Norge kommenterer undersøkelsen slik:

– Det er bekymringsverdig at en andel fiskehelsebiologer føler seg overarbeidet. Det kan føre til at oppdretterne ikke får gode nok faglige råd når de skal vurdere behandling av fisken. Vi mener det trengs å utdanne flere med fagkompetanse på fiskehelse, sier kommunikasjonssjef Henrik Wiedswang Horjen.