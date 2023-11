Tegnell røper i ny bok: Ble sjokkert over at Norge stengte skolene

«Tanker etter en pandemi» er tittelen på boken til Tegnell.

I boken benytter han anledningen til å se tilbake på hvordan Sverige og andre land håndterte koronaviruset.

– Sånn i etterkant så ser vi at vi gjorde ting annerledes i Sverige, men at det jevnet seg ut etter hvert, sier Tegnell til NRK.

En ting han gjorde annerledes og som han var kritisk til de norske myndighetene var beslutningene om å stenge barneskolene for å hindre virusspredning.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi holdt skolene åpne. Det tror jeg var viktig for mange barn, sier Tegnell i dag.

I boka som kommer ut nå forteller Tegnell at han ble sjokkert da han fikk nyheten om at Danmark og Norge valgte å stenge skolene.

«Mange begynte å bli ordentlig syke. Samme ettermiddag kom en beskjed som sjokkerer meg».

«Danmark bestemte seg for å stenge skolene sine. Norge fulgte snart etter. Jeg syntes det var ekstremt at de gikk den veien så fort. Informasjonen vi hadde på det tidspunktet tydet ikke på at barn var motoren for smittespredning. De så ikke ut til å være smittet i særlig stor grad».

– Jeg tror det var viktig for mange barn å ha en trygg hverdag å gå til, utdyper han til NRK.

Video: Tegnell forteller om situasjonen da Norge valgte å stenge ned skolene, men Sverige holdt dem åpne.

Lot barneskolene være åpne

Folkehelsemyndighetene i Sverige bestemte seg for å la barneskolene være åpne. De innførte fjernundervisning for elevene i de videregående skolene.

«Jeg synes det ble bra på alle plan – fra et smitteforebyggende synspunkt var det rimelig, og politisk var det vellykket fordi politikerne følte de gjorde noe på skoleområdet. Samtidig kunne de minste barna fortsette å gå på skolen».

Skolestegningen er blitt kritisert også her i Norge.

Smittevernekspert Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet mente det var en tabbe å stenge ned skolene.

Koronautvalget poengterte også at barn og unge måtte bære en uforholdsmessig stor byrde under pandemien.

Tegnell har kalt den nye boken «Tanker etter en pandemi». Foto: Natur & Kultur

Fikk kritikk

Mellom 2013 og 2022 var Anders Tegnell Sveriges statsepidemiolog og også den som måtte svare for Sveriges koronastrategi.

Det var en strategi som i perioder ble sterkt kritisert både i og utenfor Sverige. Sverige håndterte pandemien annerledes enn de fleste land.

Mens de fleste land stengte ned, valgte Sverige lenge å holde samfunnet mest mulig åpent.

Kritikken økte etter hvert som tusener av eldre døde av covid-19 på svenske sykehjem i pandemiens første måneder.

Men etter hvert fikk flere europeiske land høyere såkalt overdødelighet enn i Sverige.

Sverige opplevde størst overdødelighet i 2020, mens Norge og Finland hadde høyere overdødelighet enn Sverige og Danmark i 2022, ifølge FHI.

Mange mente alikevel at de svenske tiltakene kom altfor sent. I Norge stengte man blant annet ned samfunnet 12. mars.

Tegnell stiller seg likevel litt spørrende til den omfattende nedstengningen som ble gjennomført i andre land.

«Men mange land stengte samfunnene sine i rasende fart. Nedstengningene varierte i grad. I Norge fikk man ikke dra på hytta, i Spania fikk man nesten ikke gå utenfor døren i det hele tatt, bortsett fra enkelte spesielle formål som å kjøpe mat eller medisiner».

– Jeg tror ikke dette handler om å få rett og ikke rett, men at vi tok så gode beslutninger som mulig da det skjedde, sier han.