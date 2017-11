Teatersjefen i Nationaltheatret: – Fantastisk bra at verkebyllen sprekker

Teatersjefen sier det er forferdelig å lese de kvinnelige skuespillernes historier om seksuell trakassering, som har kommet fram i kjølvannet av #Metoo-kampanjen.

– Jeg forsøker fortsatt å ta det inn, både mengden og det som er rene overgrep og kriminelle handlinger, sier Tømta til NRK.

Selv begynte hun som bud i teaterbransjen som 19-åring, og er ikke overrasket over det som kommer fram, ikke minst fordi hun har opplevd det selv.

– Men jeg tok det heller ikke videre, så jeg kjenner meg veldig igjen i det. Det var lang tid tilbake. I dag blir jeg i større grad utsatt for forsøk på hersketeknikk, og nedvurdering av min rolle eller posisjon ut fra generell kjønnsdiskriminering, sier Tømta.

– Mange gråsoner i kunsten

Ifølge Tømta har Nationaltheatret allerede satt i gang tiltak mot trakassering, og vil sørge for at uønskede hendelser blir møtt på en skikkelig måte fra arbeidsgiver.

– Ingen ansatte på Nationaltheatret skal akseptere å bli trakassert på arbeidsplassen. Det er ikke greit.

Hun tror teaterbransjen har vært preget av en frykt for å si fra om overgrep og trakassering, fordi mange skuespillere er redde for å miste jobben.

I tillegg beskriver hun mange gråsoner i kunsten med nakenhet, og nærhet mellom kolleger, og en holdning om at man skal tåle å «gi alt av seg selv» for å oppnå noe bra i produksjonen.

– Selv om det er forferdelig å lese det mange kvinner har blitt utsatt for, er det fantastisk bra at verkebyllen sprekker, og at skjelettene kommer ut av skapet.

Skuespillerforbundet ikke overrasket

– FOLK MÅ SI I FRA: – Dette skjer jo, og da har vi et problem, det må vi ikke underslå, sier Knut Alfsen, leder i Norsk skuespillerforbund. Foto: Gisle Bjørneby

– Vi er dessverre ikke så veldig overrasket. Vi har jobbet med disse sakene en stund, så det viser jo hvor stort omfanget er. Det er ille, sier leder i Norsk skuespillerforbund, Knut Alfsen.

Han synes det er veldig tøft av skuespillerne å stå fram med sine historier.

– Litt av problemet vårt tidligere har vært at vi har visst at det har skjedd, men at vi har ikke fått de konkrete sakene.

– Dette skjer jo, og da har vi et problem, det må vi ikke underslå, sier Alfsen.

Ifølge Skuespillerforbundet trengs en holdningsendring, og at fokuset nå gir anledning til å snakk om og ta tak i problemet.

– Så må folk begynne å si ifra, konkluderer Alfsen.