Laila Bertheussen er tiltalt for å ha iscenesatt en rekke trusler mot sin egen samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara. Den første trusselhendelsen skjedde i 6. desember 2018, da noen blant annet tagget «RASISIT» på Wara og Bertheussens hjem.

Pia Maria Roll Jessen har regissert teaterstykket Ways of Seeing, der det som skulle være hjemmene til Bertheussen/Wara og ekteparet Tybring-Gjedde ble filmet. Jessen sier den første trusselhendelsen fikk henne til å bli mistenksom.

Jessen påpeker at det kort tid før trusselhendelsen, 1. desember, hadde vært et intervju med en av Ways of Seeing-skuespiller Hanan Benammar i Morgenbladet. Der sier hun at det ingen kom til å oppsøke Bertheussens hjem med bakgrunn i forestillingen.

– Så skjer dette ved huset, og jeg husker at noen sa at hun hadde blitt tatt på ordet. Nå vi så den feilstavingen også, så opplevde vi det som en iscenesettelse som var ment for å ramme oss, sier Jessen.

– Kraftig mistanke

Trusselhendelsene mot Bertheussen/Waras hjem startet etter at teaterstykket hadde hatt premiere 21. november 2018. Det tok slutt da Bertheussen ble siktet i mars 2019.

Aktoratet mener motivet til Bertheussen var å ramme personene bak teaterstykket ved at det skulle fremstå som teateret eller dets sympatisører sto bak trusler.

Regissøren forteller at hennes mistanke mot Bertheussen ble styrket etter at hun fikk vite at Bertheussen hadde vært på et foredrag om Ways of Seeing på Oslo fotokunstskole i januar 2019. Samme dag begynte det å brenne i en søppelkasse utenfor Wara og Bertheussens hjem.

– Fra den dagen var vel mistanken fra vår side veldig kraftig om at det var henne, sier Jessen.

Regissøren hevder samtidig at hun og andre med tilknytning til Black Box-teater var forsiktige med å snakke om mistankene, fordi de allerede hadde blitt anklaget for å være konspiratoriske.

Jessen sier man ble klar over hvem Bertheussen var etter at Bertheussen begynt å følge en av skuespillerne, Sara Baban, i sosiale medier.

– Vi opplevde at det var et menneske med stort engasjement, som gjorde noe ulovlig, som i tillegg var samboer med justisministeren. Vi som skuespillere har stor respekt for åndsverkloven, og det at hun begynte å følge Sara gjorde det mer ubehagelig, sa Jessen.

I forkant av dette hadde Bertheussen filmet en oppsetning av Ways of Seeing på Black Box. Jessen hevder filmingen førte til at skuespillerne ble veldig nervøse. Hun sier Bertheussen ble bedt om å gå, etter at hun ikke etterkom flere pålegg om å slutte å filme.

Regissør Pia Maria Roll Jessen har tidligere fortalt at Laila Bertheussen filmet «aggressivt» under forestillingen deres og ødela den. Nå mener aktoratet at det var teaterstykket og enkelte andre hendelser i etterkant som var Bertheussens motiv og det som drev justisministerens samboer til å utføre handlingene hun står tiltalt for. De mener blant annet at hun har tent på egen bil og sendt trusselbrev til sin samboer, i et forsøk på å få det til å se ut som at det er teateret eller sympatisører som har utført handlingene.

– Blir satt i sammenheng med terror

Laila Bertheussen har ikke lagt skjul på at hun følte det invaderende at teaterstykket «Ways of Seeing» hadde filmet huset der hun og Tor Mikkel Wara bor. Dette ga hun også uttrykk for i en VG-kronikk 1. desember 2018.

Samtidig er Bertheussen tydelig at hun nekter for å stå bak trusselhendelsene hun er tiltalt for.

Roll Jessen startet sitt innlegg i retten med å fortelle at hun opplevde nettstedet Human Rights Service som en pådriver i kritikken av teateret etter premieren i 2018. Jessen sier hun reagerte spesielt på en Facebook-innlegg fra stortingspolitiker Christian Tybring-Gjedde.

Det som skulle være Tybring-Gjeddes hjem ble avbildet i stykket. I etterkant viste det seg at det var feil hus som ble vist.

Jessen sier hun blant annet reagerte på at Tybring-Gjedde omtalte skuespiller Sara Baban ved navn. I innlegget, som het hatefullt teater, skrev Tybring-Gjedde også at skuespilleren poserte med et maskingevær over ryggen på et profilbilde.

– Det er første gang siden krigen en norsk stortingspolitiker går ut mot en kunstner ved navn. Han navngir Sara Baban, sier at hun er bevæpnet med maskingevær, sier Jessen.

Hun forteller at Baban opplevde å bli truet etter dette, og måtte flytte til en venninne fordi hun ikke turte å være alene.

Jessen forklarer at det aktuelle bildet er av en kurdisk kvinne som kjemper mot Den islamske staten, og hevder Tybring-Gjedde var klar over dette.

– Han og Ingvil Smines Tybring-Gjedde vet utmerket godt hva de gjør, og hvordan dette nører opp under noe i kommentarfeltene, sier Jessen.

Jessen viste også til en debatt i Dagsnytt 18.

– 28. november er jeg i en debatt med Frp-politiker Morten Wold. Vi ser at vi blir satt i sammenheng med terror, og stykket sammenlignes med angrepet på William Nygård.

DEBATT I 2018: Regissør Pia Maria Roll Jessen forsvarte teaterstykket i Dagsnytt 18 28. november 2018. Laila Bertheussen mener det var første gang hun ble trukket fram i offentligheten.

– Visste ikke om menneskene selv var rasistiske

Jessen gjentok det hun tidligere har publisert i en pressemelding, at de aldri har kalt Wara rasist, at de aldri har sagt han er del av et rasistisk nettverk.

I omtalen av stykket heter det blant annet at regissøren og skuespillerne «har kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn».

Bertheussens forsvarer John Christian Elden spurte Jessen hvordan stykket ble markedsført.

Laila Bertheussen sier hun brukte en falsk profil for å skrive om teateret.

– Vi skrev at vi undersøkte nettverkene som hadde til hensikt å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn. Vi visste ikke om disse menneskene selv var rasistiske, men ville undersøke om dette med islamofobi var en vei til makt.

Elden viser til nettsidene til Black Box, der deler av teksten fra stykket er gjengitt. Det heter blant annet at «vi venter i hagen» og «ser dere gjennom soveromsvinduene».

– Det er klart at vi skal leve i et samfunn der folk ikke forstår bilder, blir det farlig. Vi sier at vi ligger utenfor disse husene, det er metaforer. Når jeg sitter her er det også som at jeg sitter utenfor og venter, der slik kunst er. Det er en provokasjon i det, men vi gjorde det aldri, sier Jessen.

Jessen påpeker at det i stykket blir hevdet at en av skuespillerne hadde sovet utenfor Stoltenbergs hus i en måned.

– Man kan velge å tro på det, om man vil, sier Jessen.

– Men hvordan tolker man det, om man ikke er opptatt av kunst? spurte Elden.

– Jeg har opplevd det mange ganger, mye tydeligere. Min adresse har blitt publisert mange ganger. Hun har opplevd det som ubehagelig, men jeg mener det er et langt skritt fra dette ubehaget, til å være redd for hjemmet sitt, sier Jessen.

– Fire kvinner i fullt sollys

Jessen hevder også at det er feil å si at Wara og Bertheussens hjem har blitt snikfilmet. I stykket vises et kort utdrag av fasaden til boligen på Røa, filmet gjennom tujahekker.

– Vi har aldri snikfilmet, det er viktig. Vi var fire kvinner i fullt sollys. Det er et tett bebodd område, det er ikke mulig å snikfilme der. Vi har aldri kalt Wara rasist, eller sagt at han er en del av et rasistisk nettverk. Det er denne fortellingen saken drives på grunnlag av etter hvert, sa Jessen.

– Visste dere at dere var på privat eiendom da dere filmet? spurte Bertheussens forsvarer John Christian Elden.

Under befaringen ved Wara og Bertheussens hjem ble det klart at veien det er filmet fra er privat grunn.

– Vi gikk inn på en vei som gikk inn på boligområdet der. Det er vel en vei det er lov å gå inn på? spurte Jessen i retten.

– Nei, det er det ikke, svarte Elden.

– Det visste vi ikke, sier Jessen.

Elden spurte også om hva regissøeren tenker om at Wara, Bertheussen og ekteparet Tybring-Gjedde har sagt at det var ubehagelig at hjemmene deres ble filmet.

– Det er ikke kunstneres rolle å sørge for at mennesker i maktposisjon ikke skal føle ubehag. Men det betyr ikke at vi ikke kan ta kritikk for det, fordi det var et provoserende grep. Men vi filmet alltid langt fra, ikke inn vinduer, ikke adresser, sier Jessen.

– Griper etter offerposisjonen

Hun sier grunnen til at teateret likevel valgte å filme boligene, er at stykket handler om at to skuespillere med muslimsk bakgrunn skal prøve å t«a tilbake sine egne perspektiver på hva som rammer deres liv».

– For Frp og dette «nye høyre», så er det med å gripe etter offerposisjonen et grunnleggende grep i deres politiske metode, sier Jessen, som viser til at også NATO-sjef Jens Stoltenbergs hus er en del av stykket.

– Da vi filmet ved Stoltenbergs hus kom det noen – jeg antar at det var fra PST – som ønsket oss lykke til og sa at de håpet de så det på TV. Det er en stor forskjell på å føle ubehag og føle en trussel, sier Jessen.