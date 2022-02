Taust etter LO-toppenes Tajik-krav

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Fagforbundets leder Mette Nord og Fellesforbundets leder Jørn Eggum gikk i VG før møtet ut med et felles krav om at Tajik gir utfyllende svar i pendlerboligsaken hun nå er involvert i.

Men etter møtet forsvant Nord fra Ap-kontorene på Youngstorget uten å si et ord. LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier til NRK at hun ikke ønsker å kommentere innholdet i interne diskusjoner i sentralstyret, mens Eggum så langt ikke har besvart NRKs henvendelser.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, beskrev på sin side utspillet fra de tre LO-toppene som «pussig», da han var på vei ut av møtet.

Han ville ikke utdype dette noe nærmere, men sa følgende i forkant:

– Jeg synes det er utrolig rart at de går ut i VG før sentralstyremøtet, når vi har den situasjonen vi har i Ukraina.

SVAR: Fagforbundets leder Mette Nord (til venstre) og LO-leder Peggy Hessen Følsvik, her fotografert i 2018, krever flere svar fra Hadia Tajik i pendlerboligsaken. Fellesforbundets Jørn Eggum støtter de to. Foto: Vidar Ruud / NTB

Forsvant bakveien

På møtet skal Tajik selv ha orientert om saken, ifølge NRKs kilder. Men verken Tajik selv eller Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre kom ut for å svare på spørsmål fra mediene etter sentralstyremøtet. I stedet forsvant de begge ut bakveien.

Heller ikke helseminister Ingvild Kjerkol, utenriksminister Anniken Huitfeldt, olje- og energiminister Marte Mjøs Persen, samferdselsminister Jon Ivar Nygård eller kulturminister Anette Trettebergstuen stanset for å svare på spørsmål om hvorvidt Tajiks sak ble diskutert på møtet.

NRK har spurt Arbeids- og sosialdepartementet om Tajik ønsker å komme med noen kommentarer om hva som ble sagt på sentralstyremøtet, men har foreløpig ikke fått svar.

STATSRÅD: Hadia Tajik overtok som arbeids- og sosialminister etter valget i fjor høst. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Husker ikke utgifter

Hadia Tajik hadde pendlerboliger i Oslo fra 2006 til 2010 og oppga i sin første søknad at hun ikke hadde andre boligutgifter.

Men etter at hun var blitt gjort oppmerksom på at pendlerboligen i så fall var skattepliktig, sendte hun inn en ny søknad. I den la hun ved en leiekontrakt på en kjellerleilighet i Rogaland, har VG avslørt. Avisen skrev denne uken også at Tajik aldri bodde i leiligheten eller betalte noe for den.

Tajik har bekreftet dette, men svart at hun bodde hos foreldrene og hadde utgifter der. Hva hun betalte for eller hvor mye, husker hun ikke.

– Jeg har allerede gått opp den løypa det går an å gå opp og gjort tilgjengelig den infoen som går an å gjøre tilgjengelig, sa Tajik til NRK for en uke siden.

Hadia Tajik var i 2006 23 år gammel og arbeidet som politisk rådgiver i Stoltenberg-regjeringen.

VALGTRIUMF: Aps nestleder Hadia Tajik og partileder Jonas Gahr Støre kunne i fjor høst juble over rødgrønn maktovertakelse. Foto: Heiko Junge / NTB

«God dokumentasjon»

Høyre etterlyste i helgen flere svar fra Tajik, det samme har både Rødt og Venstre gjort.

Og i et oppsiktsvekkende felles utspill i VG krevde altså LO-sjefen og lederne av de to største LO-forbundene at Tajik bedre må svare på de spørsmålene som blir stilt henne.

Både Eggum, Nord og Følsvik sitter i Aps sentralstyre.

– Jeg opplever at en god del spørsmål fortsatt er ubesvart. Nå er det viktig at alle fakta kommer på bordet i denne saken, sa LO-leder Følsvik til VG før møtet.

Nord etterlyste «tydelige svar», mens Eggum varslet at saken ville bli tatt opp på sentralstyremøtet i ettermiddag.

– Om det kommer god dokumentasjon på reell pendling og utgifter har jeg ingen problemer med at hun fortsetter, hun har levert god politikk, det er ikke det som er utfordringen, sa han.

Tajik selv slo overfor VG fast følgende:

– Jeg har ingen ting å skjule i denne saken og ser frem til å snakke med LO-lederne og resten av sentralstyret i ettermiddag.

Bekreftet opplysninger

Minst to ganger etter 2006 stadfestet Tajik overfor Statsministerens kontor (SMK) at hun mente hun oppfylte vilkårene for pendlerbolig.

– Det stemmer at Tajik bekreftet at hun oppfylte vilkårene i 2008 og 2009, skrev statssekretær Kristine Kallset (Ap) ved SMK i en e-post til NRK før helgen.

– SMK har ikke funnet skjemaet for 2007 og vet ikke om det er fordi det ikke ble levert, eller om det har kommet bort.

Tajik ønsker ikke å stille til intervju, men har svart på spørsmål skriftlig.

NRK har blant annet spurt Tajik om hun i årene 2007, 2008 og 2009 bekreftet overfor SMK at hun oppfylte vilkårene for pendlerbolig og hadde gitt fullstendige opplysninger om egne boligforhold.

– De bekreftelser jeg har gitt til SMK på at jeg hadde boutgifter i hjemfylket, legger jeg til grunn at finnes i SMKs arkiv. Det er skjemaet man krysser av på at man har utgifter som er bekreftelsen på utgiftene, SMK etterspør ikke dokumentasjon, skriver Tajik.

Før helgen bekreftet SMK også at boligforhold var tema i samtale med Tajik før hun ble statsråd i høst.

– Boligforhold og økonomi var et tema i alle samtalene med statsråder i forkant av regjeringsdannelsen, men jeg vil ikke gå inn på detaljer fra den enkelte samtale, skriver Kallset i en e-post.

Tajik selv vil ikke gå inn på dialogen med SMK i forkant av regjeringsdannelsen i fjor høst.