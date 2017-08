Tar til orde for bevæpning etter terrorangrepene i Europa

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, vil ha på plass bevæpning av politiet. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Bolstad, som tidligere har gått inn for en generell bevæpning av norsk politi, mener det nå haster med å gå på plass en midlertidig bevæpning.

– Disse angrepene er først og fremst dypt tragiske. Det man bør gjøre, er å få på plass en midlertidig bevæpning av norsk politi, sier Bolstad.

Han mener at ting skjer veldig uforutsett.

– Plutselig dukker det opp, og da er det, som vi i Politiets Fellesforbund tidligere har sagt, at tid kan utgjøre forskjellen på liv og død. Slik situasjonen er nå, gambler man faktisk med liv, sier han.

Terror i Norge

I Europa er det bare noen veldig få land hvor politiet ikke bærer våpen på permanent basis, og i Norden har alle land bortsett fra Norge og Island væpnet politi.

Bolstad er bekymret for hva som ville ha skjedd dersom politiet sto overfor en tilsvarende situasjon som i Barcelona på torsdag eller som i Åbo fredag.

– Det er basert på den endrede trusselvurderingen fra PST, der det kommer tydelig frem at vi må regne med en terrorhandling i Norge i 2017. Stort klarere kan man ikke få sagt det.

Stanset terrorister

Bolstad får støtte fra stabssjefen i Oslo-politiet, Johan Fredriksen, som også er bekymret.

Han mener at terroren i Spania og i Finland, gjør at politiet nå må få midlertidig bevæpning.

– Det er begrunnet i hendelsene vi ser rundt oss, og vi ser tre eksempler nå hvor politiet har stoppet en pågående drapshandling ved å ha umiddelbar tilgang på våpen. Det tenker jeg kan utgjøre en forskjell for vårt samfunnsoppdrag, sier han.

I Spania kjørte terroristene på en politibil, og skal ha løpt videre med kniver og en øks i hendene. En politimann skjøt og drepte fire av terroristene.

– Forholder oss til reglene

Men hos politidirektoratet ser de ingen grunn til å endre bevæpningen, og sier dette til påstanden om at de gambler med liv:

– Jeg liker ikke den måten å formulere det på, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud hos direktoratet, men samtidig innrømmer han at det er et vanskelig spørsmål,

– Vi følger selvfølgelig situasjonen i hele Europa veldig nøye, men vi har også et regelverk som er basert på at vi er et ubevæpnet politi, og det er det vi må følge.

– I forhold til den konkrete situasjonen er det ingen ny trusselvurdering fra PST. Vi ligger på samme nivå som vi har ligget på, og det tilsier at vi har et ubevæpnet politi