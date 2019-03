Tapte omkamp om inkassosak – innkallingen ble sendt til feil adresse

Etter en ubetalt bompassering ble oslokvinnen Monica Andresen i fjor høst dømt til å betale 22 øre i ubetalte renter og flere tusen kroner i omkostninger.

Hun nektet å betale, og krevde at saken ble behandlet på nytt i forliksrådet.

– Har sjekket postkassen hver dag

I lang tid har hun sjekket postkassen hver eneste dag mens hun ventet på innkalling til ny rettsbehandling.

En bompassering uten bombrikke som ikke ble betalt i tide gikk etter hvert til inkasso. Inkassogebyrer og sakskostnader og gebyrer til det offentlige har gjort at kravet etter hvert ble på flere tusen kroner. Foto: Johan B. Sættem

– Jeg følger at jeg kjemper denne kampen på vegne av flere enn meg selv, og har gått og ventet kjempelenge på det, sier Andresen.

Tapte i retten fordi hun ikke møtte opp

Men nå har hun tapt omkampen – i en såkalt fraværsdom.

Inkassoselskapet som var motpart vant, fordi hun ikke møtte i retten.

Innkallingen ble sendt til en adresse hun meldte flytting fra, både til Posten og Folkeregisteret, for mange år siden.

Årsaken til den feilsendte innkallingen var en svakhet i systemene som kan oppstå ved overføring av saker fra namsmannen til forliksrådet, får NRK opplyst.

– Det jeg synes er helt forferdelig er at det blir hindring på hindring som man må forsere før man kommer til saken. Det er ikke noen balanse her, og det er alltid den svakeste som taper. Hvis du ikke har ressurser eller tid eller energi til å holde på med sånne ting er du dømt til å mislykkes - på forhånd, sier hun.

Namsfogd Alexander Dey i Oslo har sørget for nye rutiner for adressehåndtering for namsmenn og forliksråd over hele landet. De forbedrede rutinene kommer som en konsekvens av at han ble klar over svakheten i systemet som gjorde at Monica Andresen fikk innkallingen til forliksrådet sendt til feil adresse. Foto: Audun Torsdalen / NRK

Måtte betale for feilen retten gjorde

Ved en tilfeldighet ble hun klar over at innkallingen hadde blitt feilsendt.

Da hun fortvilet tok kontakt med forliksrådet for å be om å få saken behandlet på nytt (såkalt oppfriskning), ble hun avkrevd et gebyr på 575 kroner.

– De mente at jeg måtte betale for den feilen som de hadde gjort, sier hun.

Namsfogd Alexander Dey i Oslo sier at en svakhet i systemene gjorde at innkallingen ble sendt til en annen adresse enn den som er registrert hos Folkeregisteret.

Han sier at i denne saken er det helt åpenbart at det ikke er Andresen som har gjort feil, og at hun likevel får slippe å betale gebyret.

– Det er åpenbart at dette systemet ikke har vært bra nok, og det skyldes kombinasjonen av en designsvakhet og menneskelig feil, sier han.

Nye rutiner over hele landet

Namsmenn over hele landet får nå bedre rutiner for å gjøre det mindre sannsynlig at tilsvarende feil kan skje i fremtiden, forteller namsfogden i Oslo.

– Vi har nå gått gjennom våre rutinehåndbøker, og det er skrevet inn at man må være særlig på vakt mot denne typen feil, og ha kontrollmekanismer for det. Dette er rutinehåndbøker som blir brukt over hele landet, så vi tror det er godt ivaretatt nå, sier han.

Andresen ser nå frem til en ny behandling av saken i forliksrådet, og er glad for at hennes historie kan gjøre at andre slipper tilsvarende feil i fremtiden.

– Når det får sånne fine konsekvenser, og at det kommer noe godt ut av det, så synes jeg hver eneste våkenatt har vært verdt det, sier hun.

Nå blir det ny behandling i forliksrådet om kort tid.