Tapte 13 millioner mot kontroversiell spiller

Dette ble en duell mellom publikumsyndlingen Hovland og skurken Reed, som amerikaneren til slutt vant med fem slag uten å bli mer populær av den grunn.

Det ble en dramatisk avslutning på helgens PGA-turnering.

Ikke minst fordi Patrick Reed blir beskyldt for ikke å ha fulgt regelboka på lørdagens runde og unngikk straff for manøveren.

Vinneren kunne innkassere nærmere 13 millioner kroner i premiepenger, mens Hovlands 2. plass ga om lag 4 millioner. Dermed har nordmannen spilt inn rundt 50 millioner i premiepenger i sin karriere.

Halvveis ut på sisterunden søndag kveld lå Patrick Reed og Viktor Hovland helt likt og ledet Farmers Insurance Open i San Diego. Slik Henrik Bjørnstad gjorde for nøyaktig 15 år siden.

Turneringen på Torry Pines er vunnet hele sju ganger av Tiger Woods og regnes som en av de aller største på PGA-touren med nesten 13 millioner kroner i førstepremie.

Viktor Hovland var med i seierskampen helt til hull 14 hvor problemene startet. Her gjorde han en boggey, et slag over par før han slår neste utslag bak et stort tre og pådrar seg en ny boggey.

Dermed var det kjørt i kampen om seierssjekken på 13 millioner kroner og nordmannen misset også en parputt på hull 17 som alene kostet han om lag 4 millioner kroner.

Debatt på sosiale medier

Situasjonen alle snakker om skjedde på lørdagens runde. Patrick Reed plukket opp ballen og ga seg selv en fri dropp uten å kontakte verken medspiller eller dommer, slik reglementet sier. Dermed raste debatten på sosiale medier og på TV om den kontroversielle spilleren skulle hatt to straffeslag eller i verste fall blitt diskvalifisert.

Etter runden nektet Patrick Reed å gi TV-intervju før han etter en lengre telefonsamtale med sitt støtteapparat ble bedt om å gjøre intervjuet med det amerikanske TV-selskapet CBS.

En rekke golfeksperter med Nick Faldo i spissen er klokkeklare på at Patrick Reed gjorde en stygg feil, som burde fått konsekvenser for amerikanske Reed.

– Reglene er klare. Her skulle Reed forhørt seg med markør eller dommer før han plukket opp ballen, sa legenden Nick Faldo, som er golfekspert på CBS til Eurosport søndag kveld. Og Faldo fikk støtte fra flere tidligere stjernespillere.

– Om Viktor Hovland vinner dette med ett slag, blir dette stygt, sa Marius Thorp på Eurosport da Hovland lå likt med Reed halvveis ut på sisterunden i går kveld og fortsatte.

– Hvis man skal konkludere med noe, så er han en like god skurk som han er golfspiller, fortsatte Thorp.

Vil bli husket for dramatikken

Dette er ikke første gang det stormer rundt Patrick Reed.

Flere ganger i karrieren har han kranglet med dommere, medspillere og familien. Noe som har gjort at han også har brutt med familien.

Nordmannen lå foran turneringen på 14 plass på verdensrankingen, men vil avansere etter denne helgen.

På FedEx-listen lå Hovland på 8. plass og med seier ville han overtatt ledelsen. I stedet rykker han opp på 4. plass.

Dette betyr at nordmannen nå har etablert seg blant verdens absolutt beste golfspillere.

Etter en dramatisk helg vinner Patrick Reed PGA-turneringen, men turneringen blir først og fremst husket for dramatikken og at vinneren neppe fulgte regelboka. Og nettopp det blir ikke glemt i golfverden, og Patrick Reed blir neppe mer populær blant medspillere.