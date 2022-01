Det er første gang siden maktovertakelsen i fjor høst at representanter fra Taliban-ledelsen vil besøke et vestlig land.

Besøket blir kjent kort tid etter at en norsk delegasjon møtte Taliban i Kabul.

– Vi er ekstremt bekymret for den alvorlige situasjonen i Afghanistan. Det er en fullskala humanitær katastrofe for millioner av mennesker. For å hjelpe de sivile i Afghanistan må det internasjonale samfunn, så vel som afghanere fra ulike deler av samfunnet ha dialog med Taliban. Vi vil være tydelige i våre forventninger til Taliban, særlig når det gjelder jenters skolegang og menneskerettigheter som kvinners deltakelse i samfunnet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Taliban skal også ha møter med representanter fra det afghanske sivilsamfunnet. Dette er personer som i dag lever i eksil.

I tillegg vil Taliban møte diplomater fra andre land i Norge.

– Dette er ikke en legitimering eller anerkjennelse av Taliban. Men vi må snakke med dem som i praksis styrer landet i dag. Vi kan ikke la den politiske situasjonen føre til en enda verre humanitær katastrofe, sier Huitfeldt.

På randen av kollaps

Foto: Wakil Kohsar / AFP

Tema for samtalene vil blant annet være den humanitære krisen i Afghanistan.

Det krigsherjede landet er rammet av dyp fattigdom, pandemi og den verste tørken på 20 år. Økonomien er på randen av kollaps.

– Våre folk på bakken, og våre partnere, ser denne tragedien utfolde seg hver dag rundt om i landet. 4-åringer som veier bare 9 kilo, uthulede utgaver av det de skal være, sa FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths tidligere denne måneden.

Bistand pleide å utgjøre om lag 40 prosent av Afghanistans økonomi målt ved brutto nasjonalprodukt (BNP).

Etter at Taliban tok makten, har mye av støtten stanset opp. Vestlige land har frosset milliarder av dollar i bistand og eiendeler.

Ingen vestlige land gir lenger bistand direkte til myndighetene i Afghanistan, men kanaliserer alt gjennom internasjonale organisasjoner som FN.

Også norske myndigheter har stanset pengestøtten til afghanske myndigheter.

Norske diplomater har hatt løpende kontakt med Talibans ledere i flere år, gjennom fredssamtalene i Doha mellom Taliban og de daværende afghanske myndighetene.

Norge har formannskapet i FNs Sikkerhetsråd denne måneden, og har kvinner, fred og sikkerhet som en av sine hovedprioriteringer.

– Humanitær bistand er helt nødvendig, men det er ikke nok. Vi må unngå at grunnleggende tjenester som helse og utdanning kollapser. Vi må støtte levebrødet til familier og lokalsamfunn. Det kan begrense antallet som trenger humanitær bistand, sier utenriksministeren.

Vil ta opp kvinners rettigheter

Kvinnelige lærere og elever demonstrerer inne på en privat skole i Kabul under den nasjonale lærerdagen i Afghanistan 5. oktober i fjor. De krever blant annet like rettigheter til utdannelse for kvinner og menn. Foto: Ahmad Halabisaz / AP

Taliban har innført strenge begrensninger på kvinners frihet og rettigheter. Blant annet nektes afghanske kvinner å inneha en rekke jobber utenfor helse- og utdanningssektoren.

Det er innført påbud om bruk av hodeplagget hijab for jenter og kvinner. Retten til utdanning er betydelig innskrenket.

De nye reglerne har blitt møtt med til dels høylytte protester.

Torsdag stormet politiet en leilighet i Kabul og pågrep aktivisten Tamana Zaryabi Paryani. Hun var en av rundt 25 kvinner som sist søndag deltok i en demonstrasjon mot kravet om at alle kvinner må bære hijab offentlig.

Flere kvinnelige aktivister har gått i dekning.

Det er ventet at Norge vil ta opp både kvinners rettigheter og menneskerettigheter generelt i samtalene med Taliban.