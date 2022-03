Tajiks bror får ikke toppverv i Høyre – trekker seg

– Athar Ali Tajik har meddelt meg at han ikke lenger ønsker å være kandidat til vervet som sentralstyremedlem i Høyre. Han stiller derfor ikke til valg på Høyres landsmøte om tre uker, sier valgkomiteens leder Harald Furre til NRK.

Athar Ali Tajik er vararepresentant til Stortinget.

Gjennom medienes undersøkelser av Hadia Tajiks boligsituasjon er det kommet fram at den tidligere statsråden og Ap-nestlederen tilbake i januar 2008 kjøpte en leilighet i Rogaland sammen med broren.

Leiligheten hadde en mindre utleieenhet som ble leid ut. Hadia Tajik solgte sin andel på 50 prosent av leiligheten til broren uten noen verdistigning i januar 2010.

15 måneder senere solgte han hele leiligheten, som da hadde hatt en kraftig verdistigning, har Dagbladet skrevet.

Avsløringene omkring Hadia Tajiks boligsituasjon førte til at hun nylig trakk seg både som arbeids- og inkluderingsminister og som nestleder i Arbeiderpartiet.

KJØPTE: I denne bygården lå leiligheten Hadia Tajik eide og leide ut sammen med broren Athar Ali Tajik. Foto: Odin Omland / NRK

Skattefrie leieinntekter

Hadia Tajik forklarte i et intervju med NRK 4. mars at hun hadde skattefrie leieinntekter på den leiligheten hun eide sammen med broren.

Advokater har sagt til NRK at hun skulle ha skattet av dette.

– Leiligheten jeg eide sammen med min bror i Stavanger, hadde en liten hybeldel som ble leid ut. Utleie av denne ga ikke overskudd det første halvannet året, og utgiftene ble delt mellom meg og min bror, sa Hadia Tajik.

– Fra sommeren 2009 gikk vi med et lite overskudd. Min andel utgjorde et skattefritt overskudd på noen hundre kroner i måneden fram til jeg solgte i januar 2010. Jeg overførte min eierandel til min bror for samme sum som jeg gikk inn med i 2007, fordi jeg ikke ønsket å tjene penger på min bror. Leiligheten er på 60 kvadrat og inneholder også en hybeldel, sa hun.

Hadia Tajik bekreftet også at bare hybelen var leid ut.

– Må selv svare

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Athar Ali Tajik for å få ham til å svare på spørsmål omkring boligen han eide og leide ut sammen med søsteren. Han har foreløpig ikke besvart henvendelsene.

I ettermiddag har NRK på nytt kontaktet Høyre-politikeren i forbindelse med at han trekker seg som kandidat til sentralstyret. Heller ikke denne henvendelsen er besvart.

VALGKOMITELEDER: Høyres Harald Furre sier Athar Ali Tajik likevel ikke stiller som kandidat til partiets sentralstyre. Foto: Lise Åserud / NTB

– Athar ga beskjed allerede samme dag som vi leverte vår innstilling, om at han var kommet i tvil om hvorvidt dette var et verv han ønsket. Det handlet blant annet om tidsbruk, da han har flere andre verv og en krevende jobb, sier valgkomiteens leder Harald Furre.

– Det er bare han selv som kan svare på om saken hans søster har stått i de siste ukene, har noe med avgjørelsen hans å gjøre eller ikke, fremholder han.

Valgkomiteen skal nå finne en ny kandidat til å ta vervet i sentralstyret.

– Jeg og valgkomiteen har intet annet valg enn å respektere hans beslutning og går nå i gang med å se etter en ny kandidat som kan foreslås og forhåpentligvis velges, sammen med de fem andre dyktige politikerne vi allerede har innstilt.

Stortingsvara

39 år gamle Athar Ali Tajik fra Sandnes var innstilt til én av de seks direktevalgte plassene i sentralstyret for perioden 2022–2023 da valgkomiteens innstilling ble lagt fram 17. februar.

Tajik har blant annet utdanning som ingeniør og innen økonomi. Han jobber til daglig som lege i Stavanger og har tidligere vært fagdirektør i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, overlege ved Stavanger universitetssykehus og rådgiver i Deloitte.

Det opplyste Høyre i en pressemelding da kandidaturet ble kjent.

Valg av nye medlemmer til sentralstyret skjer på Høyres landsmøte 2.–3. april.