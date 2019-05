Tajik: – Uttrykk for desperasjon fra Frp

Tajik møtte Sylvi Listhaug i Politisk kvarter mandag morgen.

Listhaug ble fredag utnevnt som eldre- og folkehelseminister, før hun ble klappet inn som 1. nestleder på Frps landsmøte i helga.

Noe av det som fikk mest oppmerksomhet på landsmøtet var Frp-leder Siv Jensens oppfordring om å «knuse disse jævla sosialistene».

– Det er et uttrykk for desperasjon fra Frp når de bruker den typen formuleringer. Nå vet vi jo at Frp ligger på rundt 10 prosent nasjonalt, og i Oslo hadde de en måling helt nede på 3 prosent. All erfaring sier jo at når de er så langt nede på målingene sier de noe litt krakilsk om enten innvandrere, alenemødre eller sosialister, sier Tajik.

Jensen har beklaget, og Listhaug mener uttalelsen er «tatt ut av alle proporsjoner».

– Jeg tror alle som var til stede så konteksten. Dette var en veldig hyggelig middag, hun takket etter hyggelige ord og en rørende film. Settingen var nok helt annerledes enn slik saken kom ut først. Vi som var der opplevde det på en helt annen måte, sier Listhaug.

Lover penger til sykehjemskjøkken

Listhaug har mandag sin første dag på jobb som eldre- og folkehelseminister, og har blant annet lovet å få matproduksjonen tilbake på sykehjemmene.

Listhaug har tidligere vært byråd for helse og eldreomsorg i Oslo. Tajik, som også sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, mener Listhaug ikke har noen troverdighet etter jobben hun gjorde den gangen.

– Det er veldig kjekt å høre Listhaug si disse tingene. Ap har jo tatt opp dette flere ganger. Hun har jo båret ansvar for dette feltet før, og det var hun som innførte et stort produksjonskjøkken der all maten som skulle ut til kommunal eldreomsorg ble produsert, sier Tajik.

Listhaug sier hun alltid har vært for kjøkken på sykehjem, og at hun vil jobbe for at flere skal få det.

– Jeg stoppet nedleggelsen av flere sykehjemskjøkken. På slutten av 90-tallet gikk man i retning av slike kjøkken. De sykehjemmene som hadde kjøkken, fikk beholde det, sier Listhaug.

– Det er litt underlig å høre hvordan Listhaug distanserer seg fra eget vedtak. Det var hun som presset gjennom dette storproduksjonskjøkkenet og var så stolt av å sentralisere og ha storkjøkken at hun dro med seg Ap-folk for å vise frem storproduksjonen, sier Tajik.

– Det var et vanlig kjøkken som veldig mange kommuner valgte å ha på den tiden. Dette er veldig mange år siden. Nå skal jeg styre eldreomsorgen fremover. Jeg har alltid vært for sykehjemskjøkken. Vi kommer til å levere på dette. Ap har stort sett ingen løsninger, og kommer bare etter, svarer Listhaug.

Frp har foreslått at kommunene skal få dekket halvparten av utgiftene til kjøkken på sykehjemmene. Ap har i sitt alternative budsjett foreslått 3 milliarder kroner ekstra til kommunene.