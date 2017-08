Tajik: – Det kjem til å bli veldig jamt

Bakteppet for samtalen er at Høgre går forbi Arbeidarpartiet på NRK si siste meiningsmåling, som vart presentert i går kveld. Skulle det bli valresultatet, vil det vere første gong på over 100 år at Høgre er større enn Arbeidarpartiet.

– Vi har brukt mykje tid på å reise og snakke med folk. Det skal vi halde fram med, og vi skal fortelje kva som står på spel. Vi snakkar om jobbskaping og dei store fellesoppgåvene, og vi blir godt mottekne av folk, sa Tajik blant anna.

– Topp motiverte

Ho opplever også at partiorganisasjonen over heile landet er topp motivert for valkampen.

Nestleiaren minner om at Arbeidarpartiet har lovd 3000 nye lærarar i grunnskulen, ei massiv satsing på sjukehusa og satsing på dei eldre. Ho nemner også at partiet har lansert eit aktivitetsprogram for unge uføre.

Garanti for unge uføre

– Vi må ta ak i dei unge uføre og gi dei ein garanti for at dei kjem ut i jobb, og at kommunane stiller opp for dei, sa Tajik.

Ho peika på at Arbeidarpartiet i sitt program har mange viktige reformer både når det gjeld skulen, sjukehusa og satsing på dei eldre.