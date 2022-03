Tajik om påstander fra Listhaug: – Tar veldig sterk avstand fra dem

Ap-nestlederen har de siste dagene måttet tåle sterk kritikk fra opposisjonen etter forklaringene hun har kommet i pendlerboligsaken hun er involvert i.

Etter et intervju i VG i dag gikk blant andre Frp-leder Sylvi Listhaug ut og sa Stortinget nå må komme på banen. Hun har sendt henne 20 spørsmål hun vil ha svar på.

Til NRK sa hun at svarene fra Tajik under intervjuet bare har gjort saken verre.

– Hun har fram til nå sagt at hun ikke husker noe av hva eller hvor mye hun har bidratt med til foreldrene. Plutselig husker hun nå etter flere dager med kritiske spørsmål at hun har overført kontanter og kjøpt utstyr, sa Listhaug.

Et annet sentralt punkt i saken er om Tajik tilbakedaterte leiekontrakten, som aldri ble tatt i bruk. 1. desember 2006 krysset hun av i søknaden om pendlerbolig for at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet. Leiekontrakten hun leverte inn da hun endret dette var datert 30. november 2006.

– Fremstår som dokumentforfalskning

Under intervjuet med VG tidligere i dag sa Tajik blant annet at hun ikke kan ha signert kontrakten 30. november, og hadde ingen forklaring på hvorfor den datoen sto på den.

Til VG sa Sylvi Listhaug senere at Tajik har en sak der det «både fremstår som hun kan ha begått skatteunndragelse og dokumentforfalskning».

Tajik har ikke kommentert påstandene fra Listhaug tidligere, men i et intervju med NRK tirsdag kveld går hun hardt ut mot Frp-lederens uttalelser.

– Disse påstandene fra Sylvi Listhaug stemmer ikke, og jeg tar veldig sterk avstand fra dem. Faktum er jeg på det tidspunktet da jeg var hjemme i Rogaland bodde hos foreldrene, og hadde boutgifter hos dem, sier arbeidsministeren.

– Frp ønsker at Stortinget skal gå grundigere og mer aktivt inn i denne saken. Hva er dine tanker om det?

– Frp bestemmer selv hva Frp gjør. Jeg er opptatt av å belyse denne saken så godt som mulig når det tross alt har gått 15 år. Jeg har ingenting å skjule her, svarer Tajik.

Fremskrittspartiet mener Stortinget må gå inn i saken om Hadia Tajiks pendlerbolig, sa leder Sylvi Listhaug til NRK tidligere tirsdag. Foto: Mats Rønning / NRK

Vil ikke svare på spørsmål om sin stilling

Listhaug er ikke den eneste som tirsdag har sendt skriftlige spørsmål til Tajik gjennom Stortinget.

Venstres Alfred Bjørlo og Rødts Mimir Kristjansson har gjort det samme. Tajik sier hun foreløpig ikke har sett spørsmålene fra Stortinget.

– Men jeg er opptatt av å spille med åpne kort, sier hun.

– Har du vurdert stillingen din?

– Det er statsministeren som bestemmer hvem som er medlemmer i hans regjering, svarer Tajik.

– Har statsministeren sagt at han har tillit til deg?

– Det er til enhver tid statsministeren som bestemmer hvem som er medlem i hans regjering, gjentar arbeidsministeren.

På spørsmål om hun selv har vurdert om saken er for alvorlig til at hun bør sitte som arbeidsminister, svarer Tajik at hun tar saken på «alvor og er lei seg for å ha skuffet folk».

– Det jeg får gjort i dag er hvordan jeg rydder opp etter meg, og det er jeg i gang med nå. Jeg spiller med åpne kort, har ingenting å skjule og frembringer de faktaene som er mulig etter 15 år, sier hun.

Les også: Tajik bekreftet boligopplysninger flere ganger

Kan ikke dokumentere utgifter

Hadia Tajik hadde pendlerboliger i Oslo fra 2006 til 2010 og oppga i sin første søknad at hun ikke hadde andre boligutgifter. På den tiden var hun politisk rådgiver i Stoltenberg-regjeringen.

Men etter at hun var blitt gjort oppmerksom på at pendlerboligen i så fall var skattepliktig, sendte hun inn en ny søknad. I den la hun ved en leiekontrakt på en kjellerleilighet i Rogaland, har VG avslørt. Avisen har skrevet at Tajik aldri bodde i leiligheten eller betalte noe for den.

Tajik har bekreftet dette, og svart hele tiden at hun bodde hos foreldrene og hadde utgifter der.

Hun sier at hun bidro hos foreldrene med det som i snitt «utgjør noen tusenlapper i måneden». Det skal dreie seg om små og store utgifter, og var ifølge Tajik både kontooverføringer til foreldrene og løpende husholdningsutgifter og utstyr til hjemmet.

Dette kan hun ikke dokumentere.

– Lovkravene til bankene er at de oppbevarer den type informasjon i 10 år. Jeg har sjekket helt konkret med min egen bank, som sier de klarer å finne kontobevegelser tilbake til august 2010, men ikke lenger tilbake enn det, sier Tajik.