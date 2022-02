Tajik om egen habilitet: – Jeg er helt trygg

– Jeg har gjort en grundig vurdering av om jeg er habil i min relasjon til Jens Stoltenberg. Det er ingen tvil om at jeg er habil. Det gis en veldig tydelig veiledning i den politiske håndboka for dem som sitter i regjeringen, og det er en enkel avklaring å gi, sier arbeids- og inkluderingsministeren til NRK.

– Så du føler deg trygg?

– Jeg er helt trygg, sier Tajik, som lørdag var i Tromsø for å tale til fylkesårsmøtet i Troms Ap.

Fredag besluttet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité å sende en rekke nye spørsmål til regjeringen om utnevnelsen av Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef.

Ett av dem gikk til Tajik.

Vil ha svar

I brevet viser komiteen til at Tajik deltok i utnevnelsen av Stoltenberg, noe statsminister Jonas Gahr Støre av habilitetsgrunner avsto fra. Konkret stiller Stortinget følgende spørsmål:

«Hvilken vurdering gjorde statsråden av sin egen habilitet, og hvilken beskrivelsen av relasjonen mellom Stoltenberg og statsråden lå til grunn for vurderingen?»

Hadia Tajik kjenner Jens Stoltenberg godt fra før, ikke minst fra tiden hvor de begge satt i regjering. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Fra før har Tajik sagt at hun ved to anledninger i høst snakket med Stoltenberg om jobben sentralbanksjef. Ap-nestlederen utdypet denne kontakten i en skriftlig kommentar til NRK tidligere denne måneden:

– Det relevante å vite om disse samtalene, er at jeg ga uttrykk for at det ikke var noe i veien for at han kunne søke stillingen, og at jeg ville ta denne informasjonen til etterretning.

Tajik utdypet ikke hva hun mente med at det ikke var noe i veien for at Stoltenberg søkte, men la til at hun hadde sagt at det var ryddig at han i så fall holdt kontakt med Finansdepartementet.

– Kommunikasjon internt i partiet eller i regjeringen kommer jeg ikke til å dele, skrev Tajik i meldingen til NRK.

Vil vite dato

Kontrollkomiteen krever i brevet til Tajik å få vite hvilke datoer hun snakket med Stoltenberg på.

I Tromsø lørdag fikk hun samme spørsmål fra NRK.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik på talerstolen under årsmøtet til Troms Ap lørdag. Foto: Pål Hansen / NRK

– Jeg vet at jeg har hatt kontakt med Jens Stoltenberg to ganger, knyttet til hans mulige kandidatur som sentralbanksjef. Det var tidlig i høst og sent i høst. Jeg kommer selvfølgelig til å svare kontrollkomiteen på en skikkelig måte.

Stortinget har nå i to omganger sendt av gårde 41 spørsmål til finansministeren, statsministeren og nå også arbeidsministeren om Stoltenberg-utnevnelsen. Siste runde med 19 spørsmål til Vedum og brevet til Tajik ble sendt etter et ekstraordinært komitémøte fredag ettermiddag.

– Vi etterlyser en del tidspunkt og datoer, personer som har vært pådrivere for Stoltenberg sitt kandidatur, sa Høyres komitéleder Peter Christian Frølich til NRK etter møtet.

I tillegg er det en del kontrollspørsmål, eller oppklaringsspørsmål, som er basert på svarene komiteen har fått tidligere. Vedum og Tajik har en uke på seg til å svare, før kontrollkomiteen etter planen samles til nytt møte 1. mars for å vurdere neste skritt.

Alternativene er nye oppfølgingsspørsmål fra komiteen, at saken legges til side eller at det åpnes kontrollsak med etterfølgende høringer.