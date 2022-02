Tajik bekreftet boligopplysninger flere ganger

– Det stemmer at Tajik bekreftet at hun oppfylte vilkårene i 2008 og 2009, skriver statssekretær Kristine Kallset (Ap) ved SMK i en e-post til NRK.

Hun legger til:

– SMK har ikke funnet skjemaet for 2007 og vet ikke om det er fordi det ikke ble levert, eller om det har kommet bort.

Tajik ønsker ikke å stille til intervju, men har svart på spørsmål skriftlig.

NRK har blant annet spurt Tajik om hun i årene 2007, 2008 og 2009 bekreftet overfor SMK at hun oppfylte vilkårene for pendlerbolig og hadde gitt fullstendige opplysninger om egne boligforhold.

– De bekreftelser jeg har gitt til SMK på at jeg hadde boutgifter i hjemfylket, legger jeg til grunn at finnes i SMKs arkiv. Det er skjemaet man krysser av på at man har utgifter som er bekreftelsen på utgiftene, SMK etterspør ikke dokumentasjon, skriver Tajik.

RÅDGIVER: Hadia Tajik og daværende statsminister Jens Stoltenberg i 2008. Foto: Heiko Junge / NTB

Årlig skjema

Hadia Tajik hadde pendlerboliger i Oslo fra 2006 til 2010 og oppga i sin første søknad at hun ikke hadde andre boligutgifter.

Men etter at hun var blitt gjort oppmerksom på at pendlerboligen i så fall var skattepliktig, sendte hun inn en ny søknad. I den la hun ved en leiekontrakt på en kjellerleilighet i Rogaland, har VG avslørt. Avisen skrev denne uken også at Tajik aldri bodde i leiligheten eller betalte noe for den.

Tajik har bekreftet dette, men svart at hun bodde hos foreldrene og hadde utgifter der. Hva hun betalte for eller hvor mye, husker hun ikke.

Tajik var da 23 år gammel og arbeidet som politisk rådgiver i regjeringen.

Ordningen med pendlerboliger er slik innrettet at man bare søker én gang, slik altså Tajik gjorde i 2006. Deretter fyller man årlig ut et skjema for å bekrefte om man fortsatt oppfyller vilkårene.

NRK har derfor stilt SMK spørsmål om hvorvidt Tajik årlig bekreftet at hun oppfylte vilkårene for pendlerbolig, i 2007, 2008 og 2009. Det mener hun at hun gjorde, og SMK etterspurte heller ikke ytterligere opplysninger.

Krever ikke dokumentasjon

Samtidig svarer Kallset ved SMK «nei» på spørsmål om hvorvidt disse bekreftelsene fra Tajik var basert på den mye omtalte leiekontrakten fra 2006.

– De som har pendlerbolig, får årlig tilsendt et skjema hvor de må bekrefte at de fortsatt har sitt skattemessige bosted minst 40 kilometer unna arbeidsstedet, om de har utgifter til boligen på hjemstedet, og om de leier den ut, skriver hun.

SPØRSMÅL: Statssekretær Kristine Kallset (Ap) ved SMK sier Tajik flere ganger bekreftet at hun oppfylte vilkårene for pendlerbolig. Foto: Terje Pedersen / NTB

– SMK etterspør ikke dokumentasjon på opplysningene som gis i skjemaet. Tajik har forklart at hun baserte sin oppfyllelse av vilkårene på at hun bodde hjemme hos foreldrene og hadde boligutgifter der, ifølge Kallset.

– SMK krever ikke at man dokumenterer slike utgifter overfor kontoret. En slik dokumentasjons- og opplysningsplikt har man overfor skattemyndighetene dersom de vil kontrollere ligningen til den enkelte som skattepliktig, legger hun til.

NRK har spurt Tajik om hun noen gang mellom 2006 og 2009 endret den opprinnelige dokumentasjonen, bakgrunnen eller begrunnelsen for utgiftene som førte til at hun mente hun oppfylte vilkårene for pendlerbolig.

– Som jeg har svart til VG, er det mitt ansvar at jeg ikke oppdaterte arbeidsgiver på at jeg i stedet valgte å bo hjemme hos mine foreldre, der jeg hadde boutgifter, skriver Tajik, og legger til:

– Dette har jeg beklaget og vil derfor frivillig betale inn mer i skatt i dag, tilsvarende summen på det fordelsbeskatningen ville vært.

Måtte forklare seg

Samtidig får NRK nå bekreftet at Tajik måtte forklarte seg for Statsministerens kontor om boligforhold før hun i fjor høst ble arbeids- og sosialminister i Støre-regjeringen.

STATSRÅD: Ap-nestleder Hadia Tajik ble arbeids- og sosialminister i fjor høst. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Etter den rødgrønne valgseieren var det opplagt at Ap-nestlederen skulle inn i en sentral posisjon i regjeringen.

– Boligforhold og økonomi var et tema i alle samtalene med statsråder i forkant av regjeringsdannelsen, men jeg vil ikke gå inn på detaljer fra den enkelte samtale, skriver Kallset i en e-post.

Tajik selv vil ikke gå inn på dialogen med SMK i forkant av regjeringsdannelsen i fjor høst.

– Når det gjelder spørsmål om samtaler jeg har hatt med Statsministerens kontor, så ligger det mellom Statsministerens kontor og meg, og jeg kommer ikke til å dele opplysninger fra det, skriver statsråden.

REGJERING: Ap-nestleder Hadia Tajik ble i fjor høst arbeids- og sosialminister i regjeringen til Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Heiko Junge / NTB

Fikk skattefordel

Leiekontrakten fra 2006 dannet grunnlaget for skattefritak i de påfølgende årene, til tross for at Tajik verken betalte leie eller noen gang bodde i boligen.

Selv om Tajik understreker at hun hadde rett til pendlerbolig og hadde reelle utgifter til bolig på hjemstedet hos sine foreldre, vil hun nå betale ekstra skatt for årene 2006-2010, da hun hadde pendlerbolig.

– Jeg får ikke endret det jeg gjorde i 2006, men det jeg kan gjøre i dag er å betale frivillig inn skatt det som fordelsbeskatningen ville utgjort på det tidspunktet, sa hun til NRK tidligere denne uken.

– Ble utgiftene dine hos foreldrene dine endret eller på noen måte formalisert ettersom denne boligsituasjonen vedvarte?

– Som jeg har svart til VG, kan jeg ikke nå i 2022 dokumentere utgifter jeg hadde i 2006, og dette er årsaken til at jeg velger å frivillig betale inn skatt for den summen fordelsbeskatningen i perioden 2006–2010 ville utgjort, skriver Tajik fredag.