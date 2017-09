Syversen: – Sperregrensa ubehagelig nærme

– Det er nervepirrende, sier Hans Olav Syversen, parlamentarisk nestleder og stortingskandidat fra Oslo.

På valgdirektoratet prognose kl. 21 i kveld fikk KrF fire prosent, og mister sju av ti mandater dersom dette blir valgresultatet.

– Det er en tilbakegang som er større enn det jeg forventet. Et svakt resultat for oss, sier Syversen.

Kort tid etter kom TV2s prognose som ga litt bedre utsikter for forsamlingen, med 4,3 prosent. De borgerlige sitt flertall går litt frem og tilbake avhengig av om KrF og Venstre er over eller under sperregrensen.

– Nå er det veldig vanskelig å si noe. Når det går på desimalene løs, så holder det ikke med prognoser, ler Syversen litt nervøst.

Han sier han er overrasket.

– Sperregrensa er ubehagelig nærme. Det er en skuffelse.

– Men det kan bety at vi er i vippeposisjon i Stortinget, så det vil jo bety mye for vår påvirkning på politikken den neste perioden, selv om vi taper mandater.

Les: Dette betyr NRKs tal

Frykten for sperregrensa

Med gul løper og ballonger ønsket KrF velkommen til sin valgvake på Ballroom i Oslo. Godteri i like gul innpakning ligger lettere henslengt på bordene med et litt tyngre budskap: «Vi bryr oss faktisk».

KrF-leder Knut Arild Hareide har erkjent at han ikke har lyktes med å få nok oppmerksomhet om partiets hjertesaker under årets valgkamp.

På meningsmålingene i valgkampen i år har partiet hatt sperregrensa på fire prosent pustende i nakken. Oppslutningen har variert mellom 3,8 og 5,5 prosent.

KrF fikk 5,6 prosent i oppslutning og ti stortingsrepresentanter ved forrige stortingsvalg i 2013. Halvparten av de ti mandatene var utjevningsmandater. Dersom KrF skulle havne under sperregrensa, betyr det ingen utjevningsmandater.