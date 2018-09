Syvbarnsmor tiltalt for to drap

Påtalemyndigheten mener kvinnens far døde som følge av forgiftning eller drukning, og at ekssamboeren døde av forgiftning eller kvelning, skriver VG.

26. september i fjor kalte politiet inn til en pressekonferanse, der de offentliggjorde at en kvinne var pågrepet og siktet for to drap.

Det ene skjedde i 2014 da en mann i 67 år gammel mann ble funnet død på et hotell i Kristiansand. Dette var kvinnens tidligere samboer.

FUNNET HER: Ekssamboeren ble funnet død inne i et rom på dette hotellet i april 2014. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Etterforskningen av dette drapet ledet til at hun også ble siktet for drap på faren (52) i 2002. Faren ble funnet død i badekaret i sitt eget hus i Kristiansand.

Han ble aldri obdusert, da politiet mente at det var et naturlig dødsfall.

I desember 2017 ble det besluttet at graven til faren skulle gjenåpnes. I forbindelse med dette, skal det ha blitt funnet spor etter gift i graven.

Nekter straffskyld

Syvbarnsmoren er ikke tidligere straffedømt, og hun har hele tiden nektet straffskyld.

FORSVARER: Olav Sylte er forsvareren til syvbarnsmoren.

– Riksadvokat er enig i at det ikke er bevis for giftdrap. Riksadvokat mener dessuten at ikke er bevis for overlagt drap slik politi og statsadvokat har ment. Klient bestrider noen rolle i begge dødsfall. Ser frem til full belysning i rettssak, skriver forsvarer Olav Sylte i en SMS til NRK.