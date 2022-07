Synshemmede Sidsel (23) nektes stipend fra Lånekassen

Da filosofistudent Sidsel Størmer (23) søkte om stipend fra Lånekassen fikk hun beskjed om at hun er så rik at hun ikke har rett til stipend.

Dette til tross for at mesteparten av pengene på Sidsels konto stammer fra en statlig pasientskadeerstatning. De skal dekke kostnadene hun har på grunn av synshemning resten av livet.

– Siden jeg har fått en pasientskadeerstatning så nektes jeg stipend av Lånekassen, og det føles som et slag i ansiktet, sier Sidsel.

NRK har tidligere skrevet om at fremtidig avkastning regnes som en del av en offentlig pasientskadeerstatning, og trekkes fra beløpet som faktisk blir utbetalt.

Først når man slår sammen utbetalingen, og den forventede avkastningen på denne, har man nok penger til å dekke Sidsels helseutgifter gjennom livet.

Siden Sidsel fikk erstatning har hun investert pengene, for å få avkastning fremover. Hun har blant annet kjøpt eiendom som hun leier ut.

Ulik praksis

Lånekassen definerer pasientskadeerstatning på en annen måte. De mener at avkastning på erstatningsutbetalingen ikke kan regnes som en del av selve erstatningen. De mener at den heller må sees på som vanlig formue.

Derfor blir Sidsel diskvalifisert fra Lånekassens stipendordning. Etter fire år med studier får hun en ekstragjeld på ca. 200.000 kroner.

– Det Lånekassen sier er i direkte motsetning til det Pasientskadenemnda sier. Altså er staten uenig med staten, sier Sidsel.

I sommer ble Sidsel ferdig med en bachelor i filosofi ved Cambridge-universitetet i England. Foto: Carl Størmer

Lånekassen regner ikke avkastning på pasientskadeerstatninger som en del av erstatningen. Dette gjør at studenter som har fått pasientskadeerstatning risikerer å ikke få stipend.

– Slik forskriften vår er formulert i dag er det ikke rom for å også trekke fra eventuell avkastning på pasientskadeerstatninger. Da må det en regelendring til, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke.

Lånekassen kan ikke endre sine egne regler, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen. Foto: Hege Aas/Lånekassen

Bjerke forklarer at Lånekassen ikke kan endre egne regler. De kan bare komme med forslag.

Til syvende og sist må Kunnskapsdepartmentet gjøre noe for at reglene til Lånekassen skal endres.

Vil ikke svare

Den politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet vil ikke bli intervjuet om denne saken.

De vil heller ikke svare på spørsmål om saken på e-post, men viser til at Justisdepartementet for tiden går gjennom pasientskadeordningen.

Sidsel blir opprørt når hun hører at regjeringen ikke vil svare på spørsmål.

– Det at du har en regjering som i sin plattform sier at de jobber for de svakeste i samfunnet, og fremdeles nekter å kommentere på denne saken, det er helt skammelig.

Høyres Erlend Svardal Bøe lover å følge opp saken i Stortinget Foto: Stortinget

Erlend Svardal Bø er overrasket over regjeringens oppførsel. Han er stortingsrepresentant for Høyre.

– Etter NRKs sak forventer jeg at regjeringen kommer på banen og ser på regelverket rundt praktiseringen av det her.

Bø sier at han ikke vet om Høyre diskuterte problemstillinger rundt pasientskadeerstatning og studiestipend da de satt i regjering.

Han lover å følge opp saken i månedene som kommer.

– Hvis regjeringen ikke gjør det vil Høyre gjøre det når Stortinget møtes til høsten, sier han.