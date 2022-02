Flere kvinnelige politikere og kvinner i næringslivet har byttet navn til «Arne» på LinkedIn. Nå har også tidligere statsminister Erna Solberg slengt seg på kampanjen.

– Det er fordi det fortsatt finnes diskriminering og fordommer i arbeidslivet, sier Solberg til NRK.

VISER STØTTE: Erna Solberg håper at det i fremtiden blir plass til flere kvinner, uten at man må bytte navn til «Arne» Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Det gjør Sylvi Listhaug provosert.

– Hva i alle dager er dette for noe? Det er vanskelig å ikke smile, skriver Listhaug på Facebook.

– I en slags merkelig symbolikk om at det tydeligvis er så vanskelig å bli kvinnelig toppleder i Norge, fortsetter hun.

Hvorfor «Arne»?

Det startet i Nederland med en LinkedIn-kampanje, og fortsatte med NRK-serien Lykkeland. I serien sliter hovedkarakter «Anna Hellevik» med å få seg jobb, men da hun endrer navn til «Arne» blir hun kalt inn til jobbintervju.

NAVNEBYTTE: Etter at Anna Hellevik i serien «Lykkeland» bytter navn til «Arne» får hun et jobbintervju.

Arne-kampanjen skal sette lys på likestilling og større mangfold i norsk arbeidsliv.

Kvinner bytter navn til «Arne» fordi blant de 100 best betalte topplederne i Norge, er det like mange «Arne» som det er kvinner.

– Jeg har midlertidig endret navnet mitt til Arne på LinkedIn. Det har jeg gjort for å støtte Arne-aksjonen. Målet er å synliggjøre kjønnsulikhet i toppstillinger i Norge, skriver nå Arne Erna Solberg på Linkedin.

KJØNNSULIKHETER: Kampanjen er inspirert av den nederlandske Peter-kampanjen. Foto: Skjermbilde fra LinkedIn

Høyres 2. nestleder Tina Bru har også byttet navn på LinkedIn for å vise sin støtte til kampanjen.

LIKESTILLING: Tina Bru er en av flere kvinner som har byttet navn for vise sin støtte til likestilling og større mangfold i arbeidslivet. Foto: Skjermbilde

– Vi har alle et ansvar for å løfte frem gode rollemodeller og se bort fra kjønn i jakten på de kloke hodene, skriver Bru i et innlegg på Facebook.

Fått alle muligheter

Listhaug på sin side virker ikke imponert over Solberg og Bru sin støtte til kampanjen.

– Selv heter jeg Sylvi, og jeg har aldri hatt noen problem med jobb på grunn av at jeg er født kvinne, skriver Listhaug på Facebook.

INGEN PROBLEMER: Sylvi Listhaug sier vi har i et fantastisk land, hvor folk kan gjøre hva de vil med livene sine. Foto: Ann-Eli Nøsen / NRK

Hun fortsetter:

– Jeg har i midlertidig fått alle muligheter, og jobbet og stått på. Slik også Erna og Tina har gjort. Den ene er blitt statsminister, Tina er blitt statsråd, og det er jeg selv også blitt.

Lederen for Fremskrittspartiet mener at blant annet Erna Solberg og Tina Bru er eksempler på god likestilling og frihet i Norge.

– Jeg tenker man må ha fingeren i jorda, og vite litt om hvordan samfunnet vårt utenom politikken er. I politikken så er det lettere for kvinner, rett og slett fordi det er et større fokus på at også kvinner skal være representerte i politikken, sier Solberg.

Hun sier selv hun ikke har møtt på så mange utfordringer, men at hun har opplevd forskjellsbehandling opp gjennom. Blant annet på hvilke spørsmål man blir spurt som kvinne.

Positiv utvikling

POSITIV UTVIKLING: Toppjobbene er fortsatt mannsdominert i Norge i dag, men man er en positiv utvikling, ifølge forskeren. Foto: Institutt for samfunnsforskning

Mari Teigen, forsker og leder for CORE – senter for likestillingsforskning, forteller at det i utgangspunktet fortsatt er veldig mannsdominert i toppjobbene. På den andre siden er det en klar positiv utvikling og bevegelse i dette feltet.

– Det er en fordobling av kvinner blant de administrerende direktørene, sier Teigen til NRK.

Når det er sagt, er det fortsatt få kvinner i toppjobbene i forhold til menn, til tross doblingen den siste tiden.

– Det var under 10 prosent kvinner, og nå er det fjorten prosent, avslutter Teigen.