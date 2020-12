– Da får man finne seg et annet parti å drive politikk fra, fordi Fremskrittspartiet skal være et liberalistisk folkepart videre, sier Sylvi Listhaug på Politisk Kvarter i morges.

Listhaug var gjest i «kvarteret» etter gårsdagens dramatiske sentralstyremøte i partiet.

Der ble leder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, ekskludert fra partiet. I tillegg ble fylkeslaget i Oslo satt under administrasjon.

Bakgrunnen for eksklusjonen var blant annet at Jacobsen har ønsket å ta Fremskrittspartiet i en mer nasjonalkonservativ retning. Han og fylkeslaget stemte fram en resolusjon som tok til orde for å gjøre partiet til et «patriotisk fyrtårn» i Europa.

Jacobsen har også stilt spørsmål ved om Siv Jensen er den rette til å lede partiet.

Skal bli «tøffere i klypa»

Fremskrittspartiet har, som flere andre partier, hatt flere negative saker knyttet til enkeltpersoner de siste årene. Programleder Håvard Grønli trakk fram flere eksempler som ikke har ledet til eksklusjon.

En mann som sendte porno til en 14 åring

En mann som svindlet Stortinget med reiseregninger

En som deltok på et møte som handlet om å stifte et nytt parti

– Hvorfor er disse eksemplene greie, men dette (Jacobsen) er ugreit?

– Nå setter i foten ned og sier at heretter vil det bli strammet inn på hva som vil bli tolerert, svarer Listhaug.

Hun sier folk i partiet har gitt klar beskjed om at det må få konsekvenser dersom man ikke oppfører seg ordentlig.

– Dersom man ikke spiller på lag og bidrar til å løfte partiet, men skader omdømmet, så kommer vi framover til å være tøffere i klypa på det, sier Listhaug.

Ugland mener han hadde sitt på det tørre

EKSKLUDERT: Inntil nylig fylkesleder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Listhaug stilte i Politisk Kvarter med den betingelsen at Ugland Jacobsen selv ikke skulle være der. I stedet spilte programleder Grønli av en uttalelse Jacobsen kom med i går.

– Det har vært generell misnøye med hele Oslo Fremskrittsparti. Jeg antar da at hovedmotivasjonen er politisk, at det er politisk divergens som gjør at det blir som det blir, sier Jacobsen i opptaket.

– Undertegnede har hatt noen uttalelser til media som i seg selv vanskelig kan ses å være en eksklusjonsgrunn, sier han videre.