Sykepleierne forkaster resultatet fra lønnsforhandlingene – kan bli streik

Sykepleierne fikk 1,7 prosent lønnsøkning i årets lønnsoppgjør. Det var så lite at styret i Norges Sykepleierforbund bestemte at resultatet skulle sendes til uravstemning blant medlemmene. I dag ble det kjent hva medlemmene stemte:

– 95 prosent av medlemmene som har stemt, sa nei. Det betyr at vi har forkastet den løsningen som ble fremforhandlet. Vi går dermed videre til mekling for å få til et bedre tilbud som er bedre for å rekruttere, mobilisere og beholde livsnødvendig kompetanse som sykepleiere har, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen til NRK.

– I verste fall kan det bli streik. Hvor forsvarlig er det under en pandemi?

– Streik er det virkemiddelet som enhver arbeidstakerorganisasjon har. Det gjelder også sykepleiere. Vi forventer at arbeidsgiver er ansvarlig i både tilbud og det som skal til for å redusere risikoen for en streik, så lover vi også å være ansvarlige i en eventuell streik, sier Larsen.

– Kritisk mangel

Larsen påpeker at 3 av 4 ordførere i kommuner over hele landet beskriver sykepleiere som den arbeidsgruppen det er aller vanskeligst å rekruttere.

– Det er kritisk mangel over hele landet. Profilen i dette oppgjøret bidrar ikke til å rekruttere eller beholde livsnødvendig kompetanse, sier hun.

Forbundslederen mener koronapandemien har vist den samfunnskritiske situasjonen vi står i når vi mangler sykepleiere.

– Vi mangler mellom 5 og 6000 sykepleiere. I løpet av neste 15 årene vil vi mangle 30.000 sykepleiere. Vi må har tiltak nå for å skaffe den kompetansen vi trenger.

1,7 prosent lønnsøkning

Fristen for medlemmene å stemme utløp torsdag, mens Sykepleierforbundets forbundsstyres frist for å svare KS på om de godtar forhandlingsresultatet var i dag.