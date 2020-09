Sykepleier mener busstreiken er usolidarisk

– Jeg mener måten det er valgt å gå til streik på er kalkulert, sier sykepleier Enny Solli i Debatten tirsdag kveld.

Gjennom pandemien forteller hun at folk med ulike samfunnskritiske funksjoner har stått sammen. Både helsearbeidere og transportarbeidere.

Derfor opplever hun busstreiken som usolidarisk.

– Vi har tatt denne byrden sammen under pandemien og nå velger transportarbeidere å tre ut av denne solidaritetsgruppen, sier Solli.

Sykepleier om busstreiker: - usolidarisk Du trenger javascript for å se video.

Krever tvunget lønnsnemnd

Det finnes eksempler der helsepersonell som går av nattevakt, må hente kolleger som skal på jobb etter dem fordi bussene ikke går.

– Vi er midt i en pandemi og den kommer til å vare lenge. Jeg mener helsemyndighetene bør kreve tvungen lønnsnemnd slik at helsepersonell kan reise trygt til og fra jobb, sier Solli.

Tvungen lønnsnemnd stopper en pågående arbeidskonflikt.

Leder i Fagforbundet Jørn Eggum har forståelse for at streiken skaper utfordringer, men avviser at busstreiken er kalkulert.

– Det er nå tariffoppgjøret skjer det er disse datoene vi har fått til å forhandle. Vi har slett ikke gjort dette bevisst, sier Eggum.

Han mener bussjåførene bør kunne streike og kreve høyere lønn.

Fellesforbundet: - Vi har ikke gjort dette bevist Du trenger javascript for å se video.

– Streik er viktig

Sigrun Aasland, nestleder i Tankesmien Agenda, mener bussjåførene tar ansvar ved å streike.

– Streik er en av de viktigste institusjonene for forhandling av lønn i Norge, sier Aasland.

Det er blant annet noe som gjør at vi har små lønnsforskjeller i Norge.

– Hver dag vurderer Helsetilsynet om streiken er til fare for liv og helse, og de har konkludert at det er den ikke, sier hun.

NRK forklarer Hvorfor streiker bussjåførene? for svar Bussjåførene krever høyere lønn. De ønsker å ha samme lønn som folk som arbeider i industri. Er det flere årsaker til streiken? Ja. Fellesforbundet mener bussjåfører har en arbeidssituasjon som er uforsvarlig med krevende arbeidstidsordninger. Blant annet delte vakter. Hva er delte vakter? Delte vakter vil si at du har et opphold midt på dagen hvor du ikke jobber. Bussjåfører har det ofte travelt om morgenen og ettermiddagen når folk skal til og fra jobb og skole. Midt på dagen kan det være mindre trafikk. Hva mener arbeidsgiverne? Det er NHO Transport som representerer arbeidsgiverne og de sier at bussjåfører får i gjennomsnitt 91 prosent av hva folk i industrien gjør. Alle busser innstilt i Oslo og Akershus – streiken trappes opp Forrige kort Neste kort

Trapper opp streiken

Mandag ble det varslet at streiken trappes opp ytterligere. Dersom partene ikke blir enige før lørdag vil totalt 8500 sjåfører over hele landet være i streik.

Smitten øker flere steder i Norge, men opptrappingen som er varslet skjer uavhengig av smitteøkning. Fordi hvem som skal i streik, avgjøres flere dager i forkant.

– På lørdag er plassfratredelsen allerede avgjort, sier Jørn Eggum.