Sykehusvikarene skal sikres vaksiner

Som innleid intensivsykepleier ble Audbjargardottir smittet på Bærum sykehus. Hun hadde ikke fått koronavaksine fordi hun er innleid vikar.

I dag er hun fortsatt syk og i isolasjon.

– Man føler seg mindre verdt, og det er ingen god følelse. Det har gått inn på selvtilliten. Jeg følte at det var et feil valg å jobbe for et vikarbyrå, forteller hun.

Audbjargardottir er ansatt i Dedicare, et bemanningsbyrå som leier ut helsepersonell.

Etter at NRK omtalte saken sist søndag, rykket flere politikere ut og krevde at helseministeren måtte rydde opp.

«Ønsker likebehandling»

Tirsdag kveld gikk det ut en beskjed til bemanningsbyråene:

«Helseforetakene ønsker likebehandling av vikarer, og som et ledd i å øke vaksinasjonsdekningen av helsepersonellvikarer, ber vi om at våre avtaleleverandører oversender en oversikt over vikarer som har behov for vaksine,» skrev Sykehusinnkjøp i en e-post.

– Vi er veldig glade for at også våre medarbeider, innleide vikarer på norske sykehus, får muligheten til å få vaksine på lik linje med fast ansatte, sier daglig leder Lars Jacobsen i Randstad Care.

KORONASYK: Adalheidur Audbjargardottir sier hun gleder seg til å komme tilbake i jobb igjen.

– Varsling gir heldigvis respons. Denne saken beveger ved rettferdighetsfølelsen, sier Audbjargardottir.

Fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken HF har tidligere uttalt til NRK at de burde ha gitt vikaren tilbud om vaksine.

Flere vaksiner

Sykehusinnkjøp gjennomfører anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge. De avviser at det var press som førte til e-posten som bemanningsbyråene mottok.

– Det er først nå det er kommet betydelig mer vaksiner til helseforetakene. Og det er vi veldig glad for. Fram til nå har helseforetakene prioritert funksjoner og roller for å sørge for å ha et forsvarlig tilbud. Det vi ønsker å få til nå, er å få en oversikt over hvilke vikarer som skal være i Norge over noe tid for å se om vi kan klare å få til god logistikk for vaksinering, sier Hilde Christiansen til NRK.

Hun leder styringsgruppen for helsepersonellvikarer sammen med Sykehusinnkjøp.

– Kommer dette fordi antall vaksiner har økt eller på grunn av medieoppslag den siste tiden?

– Nei, jeg vil ikke si det har en sammenheng med medieoppslagene. En ønsker å prioritere helsepersonellvikarer på samme måte som egne medarbeidere. Men med få vaksiner tilgjengelig i helseforetakene, så har foretakene vært nødt til å prioritere de som skal være der hele tiden. Når vaksinesituasjonen har endre seg, så endrer også situasjonen seg for vikarer, svarer hun.

Skal sørge for bedre oversikt

LAGER OVERSIKT: Hilde Christiansen leder styringsgruppen for helsepersonellvikarer sammen med Sykehusinnkjøp. Foto: Helse Vest RHF

Nå skal de lage en oversikt over hvor vikarene skal ha oppdrag. Dette skal sørge for at sykehusene har god informasjon om hvem som har oppdrag over noe tid.

En vikar kan jobbe en periode i Nord-Norge og en periode i Sør. Med en bedre oversikt kan det for eksempel bli aktuelt at en vikar får en første dose i nord, og den andre dosen i sør.

– Burde dere ha gjort dette tidligere?

– Man kan alltids si at vi burde gjort dette tidligere. Det har vært begrensning på antall vaksiner. Helseforetakene har gjort sine vurderinger og har prioritert funksjoner og roller for å opprettholde et forsvarlig tilbud, svarer Christiansen.