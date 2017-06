Sykehuspartner-toppsjef går fra stillingen

GÅR AV: Mariann Hornnes. Foto: Sykehuspartner

Enda en direktør forsvinner etter journalskandalen i Helse Sør-Øst. Etter et ekstraordinært styremøte kom meldingen om at Mariann Horness går av som administrerende direktør i Sykehuspartner.

I slutten av mai var en foreløpig gransking klar av hvordan IT-arbeidere i andre land hadde tilgang til norske pasientopplysninger. Konklusjonen var at Helse Sør–Øst ikke hadde kontroll over tilganger til IT-systemer og pasientjournaler som IT-arbeidere fra Øst- Europa og Asia hadde. Foretaket hadde også manglende kontroll på hva IT-arbeiderne hadde brukt tilgangene til.

Styret og jeg har kommet til enighet Mariann Horness, tidligere sjef i Sykehuspartner

Det er tidligere direktør for Virksomhetsoppfølging, Gro Jære, konstitueres i stillingen som administrerende direktør.

– Moderniseringen trenger nye øyne

– Dagens IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst må moderniseres. Nå som dette arbeidet skal revurderes, synes jeg det er riktig at noen andre kommer inn for å se på dette med nye øyne. Styret og jeg har derfor kommet til enighet om at jeg fratrer som administrerende direktør i Sykehuspartner, sier Mariann Hornnes, gjennom en pressemelding.

Utskiftingen skjer etter NRKs avsløring av at utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til 2,8 millioner pasientjournaler i Helse Sør-Øst. Dette har ført til at hele outsourcingen av IT-tjenester som datterselskapet Sykehuspartner var ansvarlig for, er stoppet inntil videre.

Mange ansatte i Sykehuspartner har i lang tid advart mot tilgangene som de bulgarske og asiatiske IT-arbeiderne ville få, og har opplevd at ledelsen har ignorert advarslene.

Men fredag var selv de tillitsvalgte knappe i uttalelsene.

– Vi tar avgjørelsen til etterretning og imøteser ett godt samarbeid med ny ledelse. Sykehuspartner har veldig mye god kompetanse og mange flotte ledere. Vi vil ha fokus på å levere gode løsninger til helseforetakene i Helse-Sør-Øst, sier Nanette Loennechen, foretakstillitsvalgt for NITO.

Det var ingen i ledelsen i Sykehusapartner som ønsket å stille til intervju i dag.

– Styret er takknemlig for den innsatsen Mariann Hornnes har lagt ned i dette viktige arbeidet, og vi ønsker henne alt det beste i sin videre karriere, sier den ferske styrelederen, Morten Thorkildsen.

Ministeren må gi nye svar innen tirsdag

Hele styret i Sykehuspartner ble skiftet ut forrige uke. Teknologidirektør Thomas Bagly i Helse Sør-Øst, måtte også trekke seg etter avsløringen av journalskandalen.

Det var etter NRKs reportasjer i begynnelsen av mai det ble iverksatt en ekstern gransking. I lang tid nektet ledelsen i Helse Sør-Øst for at det var utdelt tilganger til IT-arbeidere hos underleverandør i Bulgaria og Asia, og både media og helseministeren ble feilinformert om saken.

I flere omganger har helseministere Bent Høie fått spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Innen tirsdag må Høie svare på nye spørsmål som handler om IKT- sikkerheten i landets største helseforetak..

