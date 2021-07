Sykehuset har sædprøve av savnede Cato: Nekter å hjelpe politiet

Familien til den savnede mannen er svært skuffet over avgjørelsen.

– Jeg har hatt en samtale med Cato Solbergs mor i dag, og hun ble veldig overrasket og naturlig nok veldig, veldig skuffet. Hun har jo levd med denne uvissheten om hva som har skjedd med sønnen sin siden januar 2010, og det er mange år, sier bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra.

BISTANDSADVOKAT: Vibeke Hein Bæra. Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Cato Solberg (41) har vært savnet i over elleve år. Den da 30 år gamle mannen har nærmest vært sporløst forsvunnet.

Omtrent en måned etter at Solberg forsvant ble hunden hans funnet. Den hvite hunden var malt svart og bundet fast til en lyktestolpe på Esso-stasjonen på Ryen i Oslo.

Politiet ønsket å benytte sædprøven til å sjekke hans DNA-profil mot andre land sine registre over uidentifiserte lik.

MALT SVART: Hunden til Solberg ble funnet svartmalt og bundet til en lyktestolpe på Ryen i Oslo. Foto: OSLO POLITIDISTRIKT

Statsadvokat Trude Elisabeth Sparre sier avslaget fra Høyesterett vil svekke etterforskningen.

– Politiet har veldig lite spor etter ham i Norge. Leiligheten var vasket ned, og derfor ble det ikke funnet spor eller DNA-profil av Solberg. Elektroniske spor stoppet i januar 2010, sier Sparre.

Politiet har også søkt i vann og der Solberg vanligvis ferdes på land, uten resultat.

Får ikke søkt i Danmark

Før Solberg forsvant, avga han en prøve til sædbanken ved Oslo universitetssykehus med tanke på mulig fremtidig kunstig befruktning av en ektefelle eller samboer.

Etter loven kreves samtykke fra giveren for å gi andre tilgang. Både tingretten og lagmannsrettens har tidligere kommet til at det var adgang til å gi et samtykke i situasjoner hvor giveren er forsvunnet.

STATSADVOKAT: Trude Elisabeth Sparre. Foto: Ale Zebic

Lege ved Oslo universitetssykehus, Peter Zoltan Fedorcsak, sier de ikke har muligheten til å bidra i etterforskningen ved å levere ut prøven.

– Prøven ble gitt til Oslo universitetssykehus med tanke på pasientens senere fertilitet, ikke for å hjelpe en politietterforskning. Det skal være lav terskel når man setter inn prøver i en biobank, og høy terskel for å ta den ut. Når en prøve settes inn for ett formål, kan den ikke hentes ut for et annet formål. sier han.

LEGE: Peter Zoltan Fedorcsak Foto: Kristin Ellefsen / UiO

Høyesterett mener lagmannsretten har bygget avgjørelsen på feil lovforståelse og går altså motsatt vei.

Politiet har tidligere fått morens DNA-profil og anmodet land i Europa og USA om å søke i sine registre over uidentifiserte lik. Men enkelte land tillater bare slike søk basert på den savnedes egen DNA-profil.

– Det er visse land som har sagt nei til å søke i sitt savnetregister, blant annet vårt naboland Danmark. De har sagt nei til mors DNA og krever hans DNA, sier Sparre.

– Hadde et håp

Det blir altså ikke mulig ved hjelp av prøven som ligger hos Oslo universitetssykehus. Også familien er fortvilet over at ikke DNA-et hans kan brukes til finne Cato eller i alle fall utelukke at han er funnet i utlandet.

– Moren hadde jo et håp om at man nå kunne bruke dette virkemiddelet for å finne Cato, og man kan jo forstå at når det ligger et slik tilgjengelig middel der som kan hjelpe i etterforskningen så er det vanskelig for en mor å forstå at man ikke skal bruke det, sier bistandsadvokat Bæra.

– Har familien fortsatt håp om å finne Cato?

– Det har de, de gir ikke opp det håpet, men det er selvfølgelig utmattende når man får denne typen hindringer på veien.

– Har de en teori om hva som har skjedd?

– De er helt overbevist om at han ikke har forsvunnet frivillig, og det er nettopp den uvissheten om hva som har tilstøtt ham som er så tung å bære, sier Bæra.