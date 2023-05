Sykehusene får 6,2 milliarder kroner mer i revidert budsjett

Sykehusene får til sammen 6,2 milliarder kroner mer i revidert budsjett. Blant annet foreslår regjeringen en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) hadde med seg lovnader i milliardklassen da de onsdag morgen besøkte byggeprosjektet nye Radiumhospitalet.

Der kunne de fortelle at regjeringen vil gi sykehusene til sammen 6,2 milliarder kroner mer i revidert budsjett.

I dette ligger en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner, som ble varslet allerede i februar. Årsaken er blant annet prisveksten som har vært større enn det som lå til grunn i det budsjettet Stortinget vedtok.

– Hvorfor gjør dere dette nå?

– Det er for å trygge sykehusene våre fra nord til sør. At de kan planlegge for behandling for en befolkning i endring. Vi blir eldre og får nye typer behov, og sykehusene skal ha et avansert tilbud til behandling, også på utstyrsiden. Så vi legger stor vekt på tryggheten det gir å ha fellesskapets sykehus, sier Støre til NRK.

Mener sykehusene kan slippe kutt

Regjeringen er klar på at den foreslåtte varige budsjettøkningen er nødvendig for å unngå kutt i pasientbehandling og nødvendige investeringer.

Støre tror planer om kutt og nedskalering for sykehusene i Norge nå kan «ses på med nye øyne».

– Jeg har besøkt en del sykehus som la planer våren 2022 for det som skulle være i år, og som har måttet stramme inn det i løpet av høsten og inn i i år. Nå ser de at de får rammer som gjør at de kan videreføre aktivitet og ikke måtte øke ventetidene men opprettholde behandlingen av mange, sier statsministeren.

Pengeproblemene på norske sykehus har vært mye omtalt det siste året. Helseministerens årlige sykehustale ble omtalt som «et slag i ansiktet» av opposisjonspolitikere.

Da ba Kjerkol nemlig sykehusene om å se på hva de kan gjøre mindre av og prioritere hardt.