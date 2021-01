Sykehusansatte mister gratis koronaparkering

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da koronapandemien traff Norge i fjor vår, valgte Oslo universitetssykehus å la de ansatte parkere gratis for å unngå smitteutsatte kollektivreiser.

Siden den gang har de nasjonale Koronastudien, som sykehuset selv står bak, slått fast at faren er reell.

Studien viste at flere av dem som reiste kollektivt hadde blitt smittet sammenlignet med dem som ikke reiste kollektivt.

Samtidig går Norge inn i en kritisk fase, med flere tilfeller av det muterte viruset og stigende smittetrend.

– Jeg har fått mange reaksjoner fra folk som er fortvilet fordi dette i praksis er en oppfordring om å reise kollektivt. Det blir jo det siden poenget er å frigjøre mer plass, sier tillitsvalgt for ambulansestasjonen på Ullevål, Jon Gaute Klubben i Delta.

Øker prisen

De ansatte må fra mandag betale 570 kr/måned mot 546 kr/måned før pandemien. Eventuelt 56 kroner per dag.

– Feil tidspunkt, og et rart signal å komme med. De kunne i det minste senket prisen, istemmer Kajsa Madelene Liljefors i parkeringsutvalget.

Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Delta sitter i et parkeringsutvalg, og er samstemte i kritikken av den gjeninnførte avgiften på Ullevål.

Plassmangel

Fagdirektør Hilde Myhren ved Oslo universitetssykehus forklarer hvorfor avgiftsfritaket er fjernet.

– Da det ble besluttet å innføre gratis parkering for ansatte, var situasjonen noe mer uoversiktlig enn i dag. Rutiner for smittevern er i dag innført og følges av dem som kjører kollektivt. Dersom ikke én meter kan opprettholdes, brukes munnbind, sier Myhren.

– I tillegg ble det vanskeligere å finne parkeringsplass utover høsten. Det er derfor blitt vanskeligere for dem som må bruke bil. Det er i tillegg avgift for virksomheter i nærheten av oss, og sykehusene i Oslo og omegn har også betaling for ansatte, argumenterer Myhren.

Hun sier formålet er å sikre parkering for dem som trenger det mest.

– Forstår dere at ansatte reagerer siden Koronastudien fra OUS viser at det er flere smittede blant kollektivreisende enn dem som ikke reiser kollektivt?

– Vi erkjenner at kollektivtransport fortsatt er forbundet med økt risiko, men at hensynet til de ansatte som enten har lang transporttid med kollektiv transport eller ikke har kollektivt tilbud bør prioriteres, sier Myhren.

Mener helsepersonell er forsiktige

Myhren sier de har økt parkeringskapasitet på sykehuset, men at det ikke har kunnet ta unna behovet.

– Når det er sagt, opplever vi at våre ansatte er godt kjent med dette og at de tar alle de forholdsregler de kan i denne situasjonen. Generelt er smitten blant ansatte ikke stigende i samme grad som i samfunnet ellers, til tross for risiko for eksponering. Dette tar vi som et tegn på at smittevernrutiner er godt innarbeidet, og at helsepersonell er spesielt forsiktige og følger myndighetenes anbefalinger, sier Myhren.

Lavere pris

St. Olavs hospital i Trondheim opplyser til NRK at de har vesentlig rabatterte parkeringspriser for ansatte så lenge sykehusansatte anbefales å unngå kollektivtransport. Ordningen har vært gjeldende siden våren i fjor, og den har blitt fornyet hver måned. Akkurat nå gjelder den ut januar, og ansatte kan parkere til ned mot 3 kroner timen i en sone.