Sykehus bekymret for busstreiken - frykter økt smitte

Bergen er en av byene som er rammet av opptrappingen av streiken, og det bekymrer ledelsen ved Haukeland universitetssjukehus.

Bergen ble nylig utsatt for et smitteutbrudd, og måtte gjennomføre strenge tiltak for å få kontroll med smitten.

– Vi er selvsagt bekymret for kombinasjonen av covid-19 og smitte - og manglende busstransport i vårt område, sier administrerende direktør Eivind Hansen.

Mange blir nødt til å finne andre måter å komme seg til og fra landets sjukehus, og Hansen er spent på om pasientene vil rekke oppsatte timer og om de ansatte kommer seg på jobb.

– Vi håper at vi skal løse det på best mulig vis, uten at det blir fare for helse eller lignende, forteller han til NRK og understreker at streik er et lovlig virkemiddel.

– Gå eller sykle

Ledelsen ved sjukehuset i Bergen oppfordrer nå ansatte og pasienter om å gå eller sykle hvis de kan. Så langt har det ikke kommet til situasjoner der det har vært fare for liv og helse.

Tog, trikk, T-bane, bybane og hurtigbåt er imidlertid ikke rammet av streiken, og Hansen frykter det kan bli fullt på bybanen i Bergen.

– Det kan bli tett på bybanen, og da må en bruke munnbind. Eventuelt får en vente på neste avgang, slik at trafikken blir mest mulig spredt utover, råder han.

En uke etter at bussjåfører i Oslo og Viken gikk ut i streik, har det ikke vært kontakt mellom partene. Lørdag ble busstreiken i Norge trappet opp, da ytterligere 4.500 bussjåfører i sju fylker gikk ut i streik.

Store deler av kollektivtransporten i Norge er nå berørt, og mandag morgen vil streiken ramme folk som tar buss til jobb og skole over hele landet (sjekk hvilke fylker som er berørt i faktaboks under).

Fakta om busstreiken Ekspandér faktaboks * Søndag 20. september tok de fire arbeidstakerorganisasjonene Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet rundt 3.800 bussjåfører ut i streik etter at meklingen med NHO Transport og Spekter ikke førte fram. Dette stanset nesten all busstrafikk i Oslo og Viken. * Lørdag morgen ble ytterligere 4.500 bussjåfører tatt ut i streik. Dette gjelder alle organiserte sjåfører i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark, samt store deler av Møre og Romsdal, Nordland og Agder. * I Nordland er det stans i Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Andøya, Salten utenom Kjerringøy og Indre Helgeland. * I Møre og Romsdal er det stans i bussruter i Fræna, Eide, Midsund og Aukra, samt enkelte avganger mellom Ålesund og Stryn. * I Agder gjelder det alle busser i Kristiansand og Vennesla, samt Sørlandsekspressen. * Oppgjøret dekker rute-, ekspress- og turbuss. * De fire involverte forbundene truer i verste fall med å ta ut samtlige av sine medlemmer. Det vil bety at nesten 12.000 bussjåfører i hele landet legger ned arbeidet. Kilde: NTB/NHO Transport / Yrkestrafikkforbundet / Fremover / Fædrelandsvennen / Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Gir jo noen utfordringer

Hos Sjukepleierforbundet har man allerede fått henvendelser fra medlemmer som vil få problemer med å komme seg på jobb. Det sier nestleder i forbundet, Kai Øyvind Brenden.



– Det gir jo noen utfordringer i å komme seg til og fra jobb, så vår oppfordring er naturligvis at arbeidsgivere også bidrar med fleksibilitet og kreativitet, slik at helsepersonell og annet kritisk personell kommer seg til og fra jobb i en situasjon der det er streik, sier han.

Totalt er rundt 8.500 sjåfører tatt ut i busstreiken, som startet søndag 20. september da det ble brudd i meklingen mellom NHO Transport og Spekter på arbeidsgiversiden, og Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet på arbeidstakersiden.

Lite tyder så langt på at streiken løser seg med det første.

NHO transport sier til NRK at det ikke er noen planer om å ringe motparten, mens Fellesforbundets leder Jørn Eggum på sin side venter på telefon.

– Situasjonen er at vi ennå ikke har vært i kontakt med NHO Transport. Om det vil skje fort, eller om det vil ta lengre tid, det vet jeg ikke, forteller Eggum.

