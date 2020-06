Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da koronapandemien brøt ut, ble det fort klart at dagligvarebransjen har en samfunnskritisk rolle. Alle må ha mat.

Ida Anie Skogberget, som er assisterende butikksjef på Coop Prix på Slattum i Nittedal, forteller at de har hatt noen ansatte i karantene, men ingen syke.

– Alle har nok følt nå at de gjør en viktig jobb, sier hun.

Den samme tendensen ser man i store deler av bransjen.

Pleksiglasset hindrer nær kontakt mellom kunde og medarbeider. Julius Ellertsson på Rema 1000 forteller at det har vært travelt på jobb den siste tiden. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Alle har den siste tiden vært forsiktige og har tatt hensyn til hverandre, sier Julius Ellertsson på Rema 1000 på Grorud i Oslo.

Flere forteller til NRK at de har fått skryt av kundene sine fordi de har jobbet mens andre har sittet hjemme.

– Kunder har vært innom med blomster og vinflasker, sier Trond Bentestuen, administrerende direktør i Rema 1000.

Trond Bentestuen, administrerende direktør i REMA 1000 med skillevegger i butikkene. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Han mener det er rørende å se hvor takknemlige folk har vært.

– Kanskje det å sitte i kassa på Rema har fått en annen og mer positiv klang, sier han.

Sykefravær ned mot to prosent

Sykefraværet i Rema 1000-kjeden er nå rekordlavt på under fire prosent.

– Det kan se ut som om summen av smitteverntiltakene ikke bare har begrenset covid-19, men også mye annet, sier Trond Bentestuen.

Nina Horn Hynne, kommunikasjonssjef i Meny. Foto: GLENN ROKEBERG / Meny

NorgesGruppen og Meny-butikkene forteller om det samme.

9500 ansatte jobber i Meny. Akkurat nå er sykefraværet der 2-2,5 prosent.

– Sykefraværet er normalt lavt på denne tiden, men dette er langt lavere enn normalt, sier kommunikasjonssjef i Meny, Nina Horn Hynne.

Pandemitiltak også i fredstid?

Butikker over hele landet har innført en rekke hygienetiltak

Pleksiglass og skillevegger

Hyppig rengjøring

Avstandsmarkeringer

Håndsprit og hyppig håndvask

Hansker

Avstandsmarkeringer i butikk har blitt vanlig. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

I tillegg har mange butikker begrenset antall kunder i butikken samtidig, forlenget åpningstid for utsatte grupper, hjemkjøring av varer og større grad av kontaktløs betaling.

Konsernsjef Trond Bentestuen i Rema 1000 vurderer å fortsette med smitteverntiltakene også etter koronapandemien.

– Tenk hvilke kostnader man kan spare. Sykefraværet hos oss er normalt flere prosentpoeng høyere enn nå.

Bentestuen spør om det er klokt å fjerne pleksiglasset og avstandsmarkeringene i fredstid når man ser denne utviklingen.

Alle forteller det samme

NRK har ikke oversikt over hele bransjen, men de store kjedene forteller alle at de har et lavere fravær nå enn ellers.

Avstandsmarkering i butikk. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Tenk om vi kan være like flinke og fortsette å ta like mye hensyn etter koronasituasjonen. Da vil vi nok få mindre korttidsfravær fremover, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

28.000 ansatte jobber i Coop-systemet med blant annet Obs, Extra, Coop Prix og Coop Mega.

Kine Søyland som er kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, forteller også om lavere sykefravær nå enn før koronapandemien. Hun tror det er to hovedgrunner til det.

– Vi har blitt flinkere til å vaske hender, holde avstand og holde oss hjemme hvis vi er syke. I tillegg har nok de ansatte følt at de har en viktig jobb. Mange har heiet og klappet for våre medarbeidere nå, sier hun.

Norgesgruppen har 27.000 ansatte i blant annet Meny, Spar og Joker-butikkene.

I Rema 1000-gruppen med over 12.000 ansatte, har sykefraværet aldri har vært lavere.

Denne lappen møtte sjåføren som har levert varer hjem til kunder under koronapandemien. Kunden hadde handlet på nett. Foto: Meny

De offisielle tallene

Det er foreløpig vanskelig å se denne utviklingen i landstallene. Ifølge Statistisk sentralbyrå har sykefraværet generelt gått opp. Den siste SSB-oversikten fra 11. juni, viser tall fra januar, februar og mars:

Sykefraværet i 1. kvartal 2020 var på 6,4 prosent, viser sesongjusterte tall. Dette er en økning på 8,1 prosent fra forrige kvartal og er det høyeste sykefraværet siden svineinfluensaen i 2009. Men ser vi bort ifra omfanget av influensa- og koronadiagnoser, holdt sykefraværet seg stabilt på 6 prosent.

Les mer om SSB-tallene her.

Neste oppdatering over sykefravær fra SSB legges fram i september. Før det, kan det se ut som om dagligvarebransjen skiller seg ut.

Markus Nakken jobber på Coop Mega på Bekkestua i Bærum. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Markus Nakken på Coop Mega på Bekkestua i Bærum jobber nå med hansker.

– I begynnelsen var det litt stress å jobbe under pandemien, men det har gått fint, sier han.

Nakken kan ikke huske at noen han jobber sammen med har vært syke den siste tiden.