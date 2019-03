Syke i ti fylker – slik jakter de på kilden til salmonellautbruddet

Så langt er det bekreftet samme salmonellasmitte hos 21 personer, fordelt på ti norske fylker. Smitten skyldes mage- og tarmbakterien Salmonella Agbeni. I tillegg er det mistanke om at ytterlige seks personer er smittet.

Avføringsprøver fra disse pasientene blir nå analysert på Folkehelseinstituttets laboratorium i Oslo. Der kan man avdekke om de er en del av utbruddet som ble oppdaget i februar.

– Her får vi inn bakterieprøver av avføring fra salmonellapasienter. Disse er sendt inn av lokale laboratorium. Vi kan sjekke om bakteriene matcher med DNA-profilen til salmonellabakterien som er oppdaget hos pasienter andre steder i landet. På den måten kan vi finne ut om det er snakk om et utbrudd, sier Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet

ANALYSERER: I denne maskinen analyseres de seks prøvene som Folkehelseinstituttet mistenker at kan stammer fra samme salmonellautbrudd. Foto: Andreas Krantz / NRK

Mandag ble det klart at det var avdekket tilfeller i fem nye fylker. Helsemyndighetene har satt i gang et omfattende arbeid for å finne smittekilden.

– Det jobbes med flere spor og man er avhengig av flere aktører for å komme frem til en bekreftet smittekilde. Arbeidet koordineres av Folkehelseinstituttet og vi samarbeider med Veterinærinstituttet, Mattilsynet og kommunelegene i de enkelte kommunene, sier Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet. Foto: Andreas Krantz / NRK

Intervjuer pasienter

Dersom det viser seg at smittekilden befinner seg i mat er det Mattilsynet som har ansvaret for å finne ut eksakt hvilken matvare smitten kommer fra.

– Om det viser seg at smittekilden er en bestemt matvare kan Mattilsynet beslutte å fjerne produktet fra markedet, slik at smittekilden fjernes, sier Vold.

For å komme frem til smittekilden må det gjøres omfattende intervjuer av dem som er smittet. Dette arbeidet gjøres av Mattilsynet rundt i kommunene. I intervjuene undersøkes det blant annet hva pasientene har spist og hvor de har vært.

Vold forteller at arbeidet er viktig for å finne ut hvilke pasienter som er en del av utbruddet, ikke minst for å hindre at flere blir smittet.

DNA-PROFILER: Forsker Kristian Alfsnes hos Folkehelseinstituttet jobber med å analysere DNA-profiler fra salmonellabakterier. Foto: Andreas Krantz / NRK

Analyserer DNA-profiler

På Folkehelseinstituttets laboratorium i Oslo jobber forsker Kristian Alfsnes med å analysere prøver som kommer inn til dem.

– Her får vi inn DNA fra bakteriene som vi koder om til bokstaver. Det gjør det mulig for oss å finne ut om de ulike prøvene stammer fra samme salmonellautbrudd.

Hvor lang tid det tar å finne ut om hver enkelt bakterieprøve kan knyttes opp mot et større salmonellatilfelle varierer, men ifølge Alfsnes er det teoretisk mulig å få svar på prøveresultatene i løpet av fem arbeidsdager.

TI FYLKER: Så langt er det registrert salmonellasmitte i ti fylker.

Dette er symptomene

Salmonellose skyldes infeksjon med bakterien Salmonella. De vanligste symptomene er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og mulig feber.

Bakterien smitter i all hovedsak gjennom mat. De vanligste smittekildene er kjøttprodukter, særlig svin og kylling, men også egg, melk, skalldyr, grønnsaker og krydder kan være smittekilde.

Hvert år blir det meldt om mellom 900 og 1300 sykdomstilfeller til Folkehelseinstituttet. De aller fleste har blitt smittet i utlandet.