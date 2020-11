Den siste tida har Oslo-skulen vore prega av store konfliktar om omorganisering og lønsfest.

Førre veke slo leiaren for Skolelederforbundet i Oslo alarm då resultata på nasjonale prøver kom. Sjølv om Oslo framleis gjer det langt betre enn andre fylke, gjekk Trond Nilsen ut i NRK og meinte at tilbakegangen i resultata for femteklassingar på nasjonale prøver i lesing og rekning i Oslo er bekymringsfull.

Han meiner ei årsak er mindre fokus på grunnleggande ferdigheiter, og han fekk heilhjarta støtte frå Høgre, som styrte Oslo-skulen fram til 2015.

Færre får fritak

Men skulebyråd Inga Marte Thorkildsen meiner kritikarane overser noko heilt sentralt. Tala viser nemleg at fleire elevar i femte klasse faktisk gjennomfører dei nasjonale prøvene no enn tidlegare. Ho meiner det kan vere ein viktig grunn til at det er ein viss nedgang i resultata.

Og ho meiner ein av grunnane til at fleire tek prøvene er dei politiske signala ho har gitt.

– Eg har vore klar på at vi ikkje skal frita elevar som eigentleg bør gjennomføre prøvene, seier Thorkildsen til NRK. Tala no er tydelege på at det har vore endring i Oslo dei siste åra, og det kan ha fleire årsaker.

Ho meiner statistikken viser at for mange slapp prøvene då Høgre styrte byen.

– Då Høgre styrte Oslo låg fritaksprosenten svært høgt, og i 2013 åtvara forskarar frå UiO om at dette kan manipulere resultata, seier Thorkildsen og viser mellom anna til ein artikkel i VG om høg fritaksprosent då Høgre styrte Oslo-skulen.

Hausten 2016 var første gongen barneskuleelevane tok nasjonale prøver etter at det raudgrøne byrådet fekk makta i hovudstaden. Då hadde 8,3 prosent av 5.-klassingane fritak frå prøvene i lesing, mens 7,1 hadde fritak frå prøvene i rekning.

FÆRRE FRITATT: Slik illustrerer byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune statistikken frå Utdanningsdirektoratet som viser at færre elevar får fritak frå prøvene. Foto: Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Oslo kommune

På prøvene no i haust fekk 5,6 prosent av femteklassingane fritak i lesing og 5,2 prosent i rekning, viser statistikken som Utdanningsdirektoratet stadfestar til NRK. Altså: Fleire av 5.-klassingane tek prøvene.

– At fritaksprosenten har gått så mykje ned, tyder på at den kan ha vore unødvendig høg tidlegare, meiner skulebyråden frå SV.

– Dette må vi undersøke nærmare. Når vi først har nasjonale prøver, er det bra at flest mogleg elevar gjennomfører dei slik at informasjonen vi får er så riktig som mogleg.

Høgre: Dårleg bortforklaring

Men Høgre tilbakeviser at Thorkildsens forklaring held vatn.

– Dette er ei dårleg bortforklaring, seier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde frå Oslo.

BORTFORKLARING: Høgres Mathilde Tybring-Gjedde meiner SV snakkar seg bort frå det viktigaste. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Det er trist at Inga Marte Thorkildsen er meir oppteken av å fråskrive seg ansvaret for elevane i Oslo-skulen enn å ta grep. Utdanningsdirektoratet analyserte denne skuldinga i 2017, og kom fram til at sjølv om Oslo hadde inkludert alle elevar som då hadde fritak, så ville det hatt minimal effekt på resultata.

Tybring-Gjedde viser til ein analyse gjort i «Utdanningsspeilet» som viste at fritaksprosenten ikkje hadde stor effekt på resultata i store kommunar.

Elevar som har spesialundervisning eller særskilt norskopplæring kan få fritak frå nasjonale prøver. I Oslo har andelen elevar som får slik undervisning gått noko ned dei siste åra.

Tybring-Gjedde meiner det er dette som er den logiske forklaringa på endringar i fritaksprosenten. Og ho peikar blant anna på at flyktningkrisa i 2015 er ei forklaring som ligg bakom der igjen.

– Fem år etter flyktningkrisa er det færre elevar i Oslo-skulen som har rett på særskilt norskopplæring. Då er det sjølvsagt ikkje rart at nokre færre elevar får fritak frå nasjonale prøver, seier Tybring-Gjedde.

Ho meiner Oslo-skulen under Høgre-styre fritok litt færre av elevane som faktisk har rett på fritak enn kva som blir gjort i dag.

– Skuldingane frå Thorkildsen har ikkje rot i røyndomen.

Men SV-byråden er sikker på at fritakstala er relevante.

– Eg veit berre det tala fortel. Då Høgre styrte var fritakstala i Oslo mykje høgare enn i landet elles. No er fritaksprosenten i Oslo på nivå med landet elles, og det er eg glad for. Ingen ønskjer seg vel tilbake til ei tid med skuldingar om både for stort fritak og overdriven øving til testane?