– Du tror bare det beste når du ser Norges mest kjente lege anbefale medisinen, sier Rolf Juel Johannessen.

86-åringen har diagnosen prostatakreft, og ble svært glad da han så annonsen på Facebook som lokket med en ny mirakelmedisin mot sykdommen.

LURT: Rolf Juel Johannessen ble lurt til å kjøpe falsk kreftmedisin. Foto: Privat

– Den var så forferdelig flott laget til, jeg er nok ikke den eneste som har blitt lurt, sier han.

Lege Kaveh Rashidi sier han ble kontaktet av flere sist uke som både vurderte å kjøpe medisinen, og som var opprørt over at han «reklamerte» for et slikt produkt.

Det var først da han fikk tilsendt et innlegg med ansiktet sitt på at han skjønte omfanget.

– Det er helt forferdelig at bilder av meg blir brukt til å svindle folk. Noe mer uetisk enn å selge slikt søppel til sårbare mennesker skal man lete lenge etter, sier Rashidi.

Rettet mot eldre menn

Johannessen kjøpte medisin for 2800 kroner før han fikk hjelp av barnebarnet, som raskt skjønte at det var svindel.

– Da ringte jeg DNB, som ba meg stenge kontoen. De så at pengene hadde gått til Singapore, sier han.

PROSTATAKREFT: Svindelforsøket er tydelig rettet mot de med prostatakreft, som er den hyppigste kreftformen blant menn i Norge.

Rashidi sier at alle som har kontaktet ham til nå har vært eldre menn.

– Så det er tydelig at selgerne retter seg mot den delen av befolkningen som oftest har prostatakreft, sier Rashidi.

Han frykter det er langt flere enn de som har kontaktet ham som har blitt forsøkt svindlet. Nå prøver han å samle inn all informasjon og vil anmelde forholdet.

Hva Johannesen synes om svindlerne legger han ikke skjul på:

– Hadde jeg fått tak i sånne mennesker hadde jeg banket dem opp, sier han.

– Helt forkastelig type svindel

Det er dessverre ikke første gang Kreftforeningen ser både ulovlige helsepåstander og direkte svindel rettet mot sårbare kreftpasienter.

Kreftforeningen forventer at myndighetene følger med på slike svindelforsøk, og slår hardt ned på dem.

– Jeg får helt vondt i magen. Det er forkastelig at mennesker utnytter kreftpasienter på denne måten, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

VONDT I MAGEN: Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen sier det er en helt forkastelig type svindel rettet mot sårbare kreftpasienter. Foto: Jorunn Valle Nilsen / Kreftforeningen

Ross peker på at kildene som er brukt i dette svindelforsøket, Rashidi og NRK, gjør at produktet fremstår mer troverdig. Derfor at det alltid lurt å sjekke med en annen troverdig kilde selv.

Hvis du er usikker kan du gå inn på kreftforeningen.no eller på Helse Norge – og husk å alltid spørre fastlegen om råd først.

– Vi må kanskje regne med at teknologien gjør det mulig å svindle folk gjennom bruk av det som ser ut som troverdige kilder, som både Kaveh og NRK, sier hun.