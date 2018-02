Sveriges Radio: Halvparten av de 178 mest aktive i motstandsbevegelsen dømt for lovbrudd

Nazister i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) har via sin norske avdeling stått bak aksjoner også i Norge det siste året.

DNM har nekta, på både norsk og svensk side, å oppgi hvor mange aktive medlemmer de har.

NRK kjenner identiteten til nesten 100 norske aktivister og nære støttespillere, etter ei kartlegging i fjor. Den gang sjekka NRK 30 av aktivistene opp mot domregistrene. 17 av dem var dømt i alt 24 ganger i norske domstoler de siste ti årene.

Nå har Sverige Radios kartlagt det de mener er de mest aktive medlemmene i Sverige.

Snittalderen til de 178 medlemmene som er kartlagt, er 30 år. Den eldste er 71 og den yngste er 16 år.

– Blant personene på vår liste er mer enn annenhver dømt for lovbrudd, og minst hver fjerde er dømt for vold, som for eksempel drap og grov mishandling, skriver mediehuset.

– Synes ikke vold er negativt

Den ferske kartlegginga viser at DNM er mest aktive i områdene Västra Götaland, Skåne, Stockholm og Dalarna.

DNM har ikke villet la seg intervjue av Sveriges Radio. Et tidligere medlem i Sverige forteller at avhoppere anses som foredære av organisasjonen.

– I deres øyne vil jeg alltid være et «tidligere medlem». Skulle det skje noe, så skjer det. For min del er det å forlate den organisasjonen verdt det, sier Martin Karlsson, som ifølge mediehuset forlot DNM i 2016.

I Finland ble organisasjonen forbudt, med bakgrunn i en voldshendelse i Helsingfors i 2016.

Esa Henrik Holappa, tidligere leder for den finske grenen av DNM, sier at vold gir heltestatus innad i gruppa.

– De som begår voldshandlinger får nesten heltestatus, for da har de deltatt i «kampen» eller hva enn de nå kaller det. Organisasjonen synes ikke at vold er negativt, sier Holappa.

Organisasjonen for første gang navngitt av norske PST i januar i år, i forbindelse med deres siste vurdering av trusler i Norge.