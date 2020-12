Sveriges konge om pandemien: – Jeg mener vi har mislyktes

– Jeg mener vi har mislyktes. Vi har et stort antall som har mistet livet, og det er fryktelig. Det er noe som vi alle lider av, sier han i programmet Året med kungafamiljen på SVT.

Over 7000 personer har dødd i pandemien i Sverige, og mange har ikke fått mulighet til å ta farvel med sine pårørende. Dette mener kongen er dypt beklagelig.

– Det svenske folket har lidd kolossalt under vanskelige forhold. Man tenker på alle familiemedlemmer som ikke har kunnet ta avskjed med sine døde familiemedlemmer. Jeg tror at det er en tung og traumatisk opplevelse å ikke kunne ta et varmt farvel.

På spørsmål om kongen selv er redd for å bli smittet av covid-19, svarer han:

– Den siste tiden har det føltes påtakelig, det har krøpet nærmere og nærmere. Det er ikke hva man ønsker seg.