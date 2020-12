Sverige klarte ikke å skjerme økonomien: – Kom som et sjokk

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det dufter av sjokolade, te og kaffe i kafeen Kahls The & Kaffehandel i Kista Gallaeria ved Stockholm. Bak skranken står eier Kamal Hosseni.

– Det kom som er sjokk for oss i midten av mars da folk bare forsvant. Omsetningen vår gikk ned med 70 prosent.

For folk har holdt seg hjemme selv om Sverige har hatt langt mildere smitteverntiltak enn Norge, forteller han til NRK

– Vi trodde først det var litt tilfeldig i et par måneder eller noe, men det fortsatte. Mange ble panikkslagne, også oss her, for vi visste ikke hvilken hjelp vi skulle få eller hvor mye.

– Ikke bare pålegg som betyr noe

Sveriges økonomi falt med 3,2 prosent i løpet av de 9 første månedene av 2020, viser Danske Banks tall. Det er 0,1 prosent mer enn BNP-fallet i Norge.

– Det her viser at det ikke bare er pålegg som betyr noe. Hvordan folk oppfatter faren i samfunnet er nesten like viktig.

FALT SENERE: økonomien i Norge ble raskere rammet, siden vi innførte tiltak før, sier sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum. Men da smitten økte i Sverige, falt økonomien deres like dypt som den norske, legger han til. Foto: PEDER BERGHOLT/NRK

Det sier Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank. De har lagd en analyse hvor de sammenligner den økonomiske utviklingen i Norge og Sverige.

– Smitteverntiltakene har betydning, det så vi i utelivsbransjen i Oslo da serveringen stengte. Men i perioder med høy smitte holder folk seg hjemme uansett.

Peker på smittevernråd

Økonomien har ikke vært avgjørende for en midlere smittevernstrategi enn i de fleste andre land, sier finansministeren i Sverige, Magdalena Andersson, til NRK.

– Vi i den svenske regjeringen har aldri sittet og gjort noen avveining mellom økonomi og menneskers liv og helse.

EKSPERTER: Sveriges finansminister Magdalena Andersson sier til NRK at deres strategi er tatt ut fra helsefaglige råd – ikke økonomi. Foto: Jessica Gow/tt / NTB

– Den svenske strategien har utgått fra våre eksperter og ekspertmyndigheter om hva som er en langsiktig, bærekraftig strategi for å få ned smittespredningen, fortsetter hun.

I likhet med i Norge har Sverige sett en kraftig gjeninnhenting for økonomien de siste månedene.

– Akkurat nå er veksten mer dempet på grunn av smittesøkningen, men nå får vi snart en vaksine. Desto raskere vi kan vaksinere og jo flere vi kan vaksinere, så kan vi ikke bare beskytte menneskers helse, men også en raskere økonomisk gjeninnhenting.

Milliarder i krisepakker

Sverige har gjort kraftige grep for å støtte helsevesenet og bedrifter gjennom krisen, sier Andersson.

– Vi har kommet med krisepakker på over 200 milliarder kroner i inneværende år.

At Norge har Oljefondet å tære på, har ikke hatt mye å si, er analysen fra Frank Jullum i Danske Bank.

– Hvis vi ser på støttetiltakene, altså den offentlig pengebruken for å holde aktiviteten i gang, så har den vært omtrent den samme.

– Redde for konkurs

Tilbake i Kista så det lysere ut da høsten kom, men i november begynte en ny kraftig smittebølge, forteller han.

– Da det kom nye restriksjoner var omsetningen ned 40 prosent.

Hosseni spesielt fornøyd med hjelpen de har fått fra myndighetene.

– Det har vært altfor lite i støtte, spesielt for små bedrifter. Vi står på kne.

Han forstår at det kommer nye restriksjoner, men han lurer på hvordan de skal klare seg uten mer økonomisk støtte.

– Alle har vært redde for konkurs. Broren min hadde fem hoteller, men nå har han bare ett igjen. Alle gikk konkurs, og det har vært veldig fine steder.