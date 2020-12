Sverige kan måtte be om hjelp frå utlandet

Smitta er rekordstor i Sverige, og det er like mange innlagde som det var i mars og april. Spesielt i Stockholm er kapasiteten sprengd.

Statsminister Stefan Löfven på ei av dei mange pressekonferansane om koronasmitte i Sverige. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB

Noregs helseminister Bent Høie sa seinast i førre veke at Noreg vil stille seg positive til å vurdere ein førespurnad frå Sverige. Men at det var svenskane som sjølve måtte ta initiativ til å spørje om hjelp. Kanskje kan det spørsmålet kome no.

– Det kjem ei avgjersle frå helse- og sjukehusdirektørane om ein nasjonal eskelaringsplan innan det neste døgnet, seier stabslege Sten Rubertsson ved svenske Socialstyrelsen til Dagens Medicin.

Då NRK var i kontakt med det svenske socialdepartementet i går var det ikkje konkrete planar om å spørje Noreg om hjelp.

Men behovet for helsearbeidarar er stort, og særskild i Stockholm der helsedirektør Björn Eriksson bad alle sjukepleiarar om å melde seg. Særskild stort behov var det for intensivsjukepleiarar.

Det sa han i går, då det var 83 innlagde på intensivavdeling og kapasiteten var omtalt som «sprengd». I dag melder SVT om at talet har gått opp til 90 personar som ligg til intensivbehandling i Stockholm-området.

Også i Helsingborg har det vore mykje smitte, og ei av forklaringane på smittespreiinga har vore kø på Black friday.

