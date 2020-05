Sverige dropper smittesporing via mobilen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Norge har opp mot 1 million mobilbrukere lastet ned appen «Smittestopp» fra Folkehelseinstituttet. Flere EU-land har også innført eller vurderer å innføre lignende apper til hjelp for smittesporing.

Det kommer ikke til å skje i Sverige med det første. Det har Folkhälsomyndigheten og Sveriges sjefsepideimolog Anders Tegnell bestemt.

– De ressurser som kreves for å smittespore alle disse menneskene er ikke rimelige. Den andre biten er at man må koronateste veldig mange mennesker for å få en effekt av dette, sier Tegnell ti Sveriges Radio.

Reproduksjonstallet under 1,0 i Sverige

Samtidig sier Tegnell at pandemien kommer til å ebbe ut. Ifølge statistikk fra svenske helsemyndigheter har reproduksjonstallet for koronaviruset, det såkalte R-tallet, i Sverige vært under 1,0 siden 21 april.

– R-tallet sier noe om hvor fort smitten sprer seg. Hvis den er under 1,0, så smitter hver syk ikke engang én person, hvilket betyr at pandemien suksessivt kommer til å ebbe ut, sier Tegnell til SVT.

For bare én måned siden var tilsvarende tall på 1,4.

Tester færre i Sverige enn andre land

Sverige har blitt fremstilt som annerledeslandet fordi de har valgt en annen og mindre restriktiv linje for å bekjempe koronapandemien enn andre land.

De har blant annet gått ut med anmodninger om ikke å flokke seg sammen på skoler, butikker og restauranter, men har ikke stengt ned slike virksomheter.

Sverige har også testet langt færre for korona enn andre land.

Til tross for kritikk for sin koronahåndtering, får Sverige også støtte fra Verdens helseorganisasjon (WHO). De mener Sveriges håndtering kan bli stående som et eksempel til etterfølgelse.

Michael Ryan er direktør for WHOs program for krisesituasjoner og leder gruppen som jobber med den internasjonale håndteringen av covid-19.

– Viruset kommer til å finnes lenge, og vi som individer, familier og samfunn må gjøre alt vi kan for å begrense spredningen. Det kommer til å bety at vi må tilpasse livet vårt den situasjonen. I Sverige gjør de det i sanntid.