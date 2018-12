I et videoklipp som NRK har sett, fremstår det som at de fire mistenkte for drapet på norske Maren Ueland og den danske venninna, Louise Vesterager Jespersen, sverger troskap til terrororganisasjonen IS.

Etter det NRK kjenner til, ble videoen publisert på sosiale medier torsdag ettermiddag.

De to venninnene ble funnet drept ved teltet sitt ved en sti opp mot Toubkal, Nord-Afrikas høyeste fjell, mandag.

DREPT: De to venninnene ble funnet drept ved foten av Toubkal, Nord-Afrikas høyeste fjell, mandag. Foto: Privat

Kort tid etter dobbeltdrapet ble det kjent at marokkansk politi knyttet drapet til terror, og at det ble etterforsket som en mulig terrorhandling.

Kripos opplyser at de er kjent med videoen, og at de etterforsker den.

– Dette er noe vi må se på. Det er en bit blant mye informasjon som vi har fått inn i løpet av dagen, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Due hos Kripos til NRK.

I videoen viser mennene til IS-lederen al-Baghdadi og gjør uttrykk for at de støtter ham og organisasjonens kamp i Syria.

Ingen offisielle kilder har bekreftet at de fire mennene er gjerningsmennene, men flere av personene ligner etterlysningsbildene som ble sendt ut av marokkansk politi. Det sies også i videoen at de støtter al-Baghdadi og IS sin kamp fra Maghreb (Nord-Afrika).

NRK har oversatt det som sies i videoen. Det sies ikke noe om selve drapshandlingen eller planer om dette.

Forsker: – Er en troskapsed

– Det er en troskapsed til IS der de gjør det kjent at de er al-Baghdadis soldater, sier forsker Petter Nesser ved FFI til NRK.

Nesser har sett opptakene sammen med NRK, og oversatt deler av budskapet.

FFI-forskeren uttrykker at det er vanskelig å sikkert verifisere en slik video, men at den er lik mange andre lignende troskapserklæringer.

Petter Nesser hos FFI har sett opptakene. Foto: Vilde Helljesen / NRK

– Hva er formålet deres med å spille inn en slik video?

– Formålet er nok å skremme, og også å spre budskapet til potensielle rekrutter for IS, sier Nesser.

NRK har valgt å ikke publisere selve propagandavideoen eller gjengi innholdet direkte.

Under en pressekonferanse torsdag formiddag bekreftet statsminister Erna Solberg at terror var et av sporene som ble etterforsket, men at det var for tidlig å konkludere.

– Dette er et brutalt og meningsløst angrep på uskyldige som vi møter med avsky og fordømmelse, sier statsminister Erna Solberg.

Fire pågrepet

Det har pågått en intens jakt på drapsmennene sine de to venninne ble funnet. Tirsdag ble én mann pågrepet, mistenkt for drapet i byen Marrakech. Etter pågripelsen, ble tre menn etterlyst med navn og bilde.

Torsdag morgen gikk politiet til ytterligere tre pågripelser i saken.

De tre mennene ble pågrepet ved Bab Doukkala-plassen i sentrum av Marrakech, skriver det marokkanske nettstedet Kech24.

Mennene er i alderen 25 til 33 år. De skal ha vært gjetere i området hvor kvinnene ble drept, melder den marokkanske statskringkasteren 2m.ma.

Ifølge nettstedet ble de arrestert etter at politiet stoppet og gjennomsøkte bussen de satt på. Politiet skal ha funnet de tre mistenkte og de skal ha vært i besittelse av det politiet tror er gjerningsvåpenet.

De tre arresterte skal ha fjernet skjegget for ikke å bli gjenkjent, men ble likevel pågrepet.