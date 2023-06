Svensker tror Norge taper når de rike flytter

Norge vil tape i konkurransen med Sverige og andre land fordi mange av de rikeste flytter fra landet. Det mener Svenskt Näringsliv, som tilsvarer NHO i Norge.

Norges skattepolitikk er en kraftig advarsel til andre land, mener Johan Fall, skattesjef i Svenskt Näringsliv.

– Det er kjedelig for Norge at man fører en politikk som gjør at man mister personer som har betydd mye for landets utvikling. Vi har fulgt debatten og ser på Norge som et advarende eksempel, sier han.

Johan Fall, skattesjef i Svenskt Näringsliv Foto: Svenskt Näringsliv / Ernst Henry Photography

– Ufornuftig

Med arbeidstakersidens briller ser det litt annerledes ut.

– Jeg tror det er ufornuftig å tilpasse seg til den typen lobbyisme i altfor høy grad, sier økonom Anna Almqvist i svenske LO, i en kommentar til at mange rike nordmenn flytter.

I svensk presse har den norske skatteflukten fått betydelig oppmerksomhet, blant annet i aviser som Dagens Industri og Affärsvärlden.

I Sverige skriver avisene om at det nå er svært liten politisk risiko i landet. I Norge er det motsatt.

– Det norske næringslivet kommer til å ha dårligere forutsetninger fremover hvis mange personer som tidligere har vært drivende bak utviklingen ikke lenger finnes i landet. Dermed mister Norge konkurransekraft.

For Sverige og andre land som konkurrerer med Norge er det en fordel, sier Fall.

Sverige avskaffet formuesskatten og endret kapitalbeskatningen for 16 år siden.

Det skjedde i kjølvannet av at mange formuende bedriftseiere i tiårene før flyttet fra landet. Mest kjent var kanskje Ingvar Kamprad og Hans Rausing, eiere i gigantene Ikea og Tetra-Pak.

– Negativ utvikling for Norge

Ingen svenske politiske partier vil i dag gjeninnføre formuesskatten, til tross for økende økonomiske ulikhet.

Det bekrefter både Vänsterpariet og Miljöpartiet De Gröna overfor NRK. Dette er partiene som er lengst til venstre på den politiske fargeskalaen hos vår nabo i øst.

Anna Almqvist, økonom i svenske LO Foto: LO

Mens alle OECD-land bortsett fra Spania og Sveits har fjernet den omstridte skatten, har Norge gått motsatt vei.

Her er den samlede eierskatten doblet i løpet av to statsbudsjett. Og nettopp økte eierskatter er forklaringen som mange oppgir som årsak til at de flytter.

Erik Bengtzboe er tidligere riksdagspolitiker for Moderaterna og nå sjeføkonom i Skattebetalarnas forening. Det er en medlemsorganisasjon som jobber for lavere og mer rettferdige skatter.

Han spår at Norge vil merke konsekvensene i svært mange år.

– Det er en overraskende og negativ utvikling for Norge. Når man gjør politiske valg som gjør at innbyggere aktivt velger å forlate landet må man få lov til å konstatere at det er en veldig ekstrem politikk, sier Bengtzboe.

– Man vil ha en økonomisk omfordeling selv om alle blir fattigere, sier han.

Og mener det er et paradoks at likheten øker jo flere rike som flytter fra Norge. Samtidig er det de som er igjen som må dele skatteregningen.

Vil heller ha eiendomsskatt

Den svenske Landsorganisasjonen har et langsiktig politisk mål om å gjeninnføre formuesskatten i Sverige, men har det ikke som prioritet.

I utredningen skatten och kapitalet fra 2020 skriver organisasjonen at skatten ikke bør gjeninnføres på grunn av «alvarliga» praktiske problem, blant annet skatteflukt og at den kan oppleves som urettferdig.

LO går i stedet inn for en eiendomsskatt som tar hensyn til bolig/tomteverdien i motsetning til dagens regler, samt en arv og gaveskatt på store formuer og en endret kapitalbeskatning.

I dag er skatten på kapitalinntekter i Sverige 30 prosent, men i praksis gjelder dette bare for renteinntekter fra f eks bankinnskudd. For aksjeinnktekter er skatten i praksis mye lavere, ned til 20 prosent på det laveste. Nær det halve av i Norge.

– Problematisk

Økonom Anna Almqvist i den svenske Landsorganisasjonen sier at skattelettelsene Sverige gjorde for 16 år siden har bidratt til å øke den økonomiske ulikheten i landet.

– Jeg vil si at det egentlig har vært ganske problematisk at vi fjernet formuesskatten og i tillegg la om hele eiendoms- og kapitalbeskatningen, sier hun.

Hun er kritisk til å endre skattesystemet fordi de rikeste flytter.

– Jeg tror det er ufornuftig å tilpasse seg til den typen lobbyisme i alt for stor grad. Jeg tror at et gjennomtenkt og rettferdig skattesystem ikke skal tilpasse seg til handlingene til et fåtall, sier hun.