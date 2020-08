Svenskene skal sikre Norge korona-vaksiner

Mens smitten stiger i stadig flere EU-land, øker håpet om at en snarlig vaksine skal være veien ut av pandemien, og tilbake til et normalt liv.

Men når EUs medlemsland denne uken fordeler vaksinekvoter mellom seg, står både Norge, Island og Sveits på gangen.

EU-kommisjonen har allerede inngått kjøpsavtale med legemiddelgiganten AstraZeneca, og er i samtaler med tre andre produsenter om å levere koronavaksine til EUs rundt 450 millioner innbyggere.

Vaksineavtalene som nå inngås gjelder bare for EUs 27 medlemsland. De åpner imidlertid for at land kan videreselge kvoter til andre.

Og det er dette som skal sikre Norges vaksinetilgang, bekrefter Sveriges nyutnevnte vaksinesamordner.

– Sverige kjøper inn mer doser enn vi har rett til, for å selge videre til Norge og Island. Det er den praktiske måten vi løser dette på, sier Bergström til NRK.

Richard Bergström har bakgrunn som sjef for legemiddelindustrien i Sverige og rådgiver for WHO.

Men for at Sverige skal ha ekstra doser å videreselge, må alle EUs medlemsland gå med på å avgi rundt 3% av sine vaksiner for å sikre EØS-landene.

I en e-post tirsdag ettermiddag skriver Bergström til NRK:

– Det er på det rene at alle medlemsland har gått med på å dele av sine doser. Dette ble klart igår. Den eksakte tabellen med fordeling jobber vi med akkurat nå.

Høie: – Avhengig av gode venner i EU-systemet

Helseminister Bent Høie (H) bekrefter at Sverige skal videreselge vaksinedoser til Norge.

FORPLIKTELSE: Helseminister Bent Høie (H) sier EU har gitt en forpliktelse til Norge for å sikre vaksinetilgangen. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Dette arbeidet er ikke ferdig i EU enda. Alt er i støpeskjeen, og hver avtale forhandles for seg, men vi har de samme garantiene som andre. Dette jobbes det nå med i EU, og i systemet er de klar over at de har gitt en politisk forpliktelse til Norge.

– Jeg opplever veldig trygghet for at Norge vil bli ivaretatt, men det krever ekstra arbeid fra Norge sin side, og at vi har gode venner i EU-systemet. Det er et betydelig arbeid som legges ned fra norsk utenrikstjenste nå for å ivareta Norge, sier Høie.

OXFORD: I dette laboratoriet utvikles den såkalte Oxford-vaksinen, som AstraZeneca har inngått avtale om å selge til EU. Foto: POOL New / Reuters

Tror på vaksiner tidlig i 2021

Sveriges vaksinesamordner tror de første dosene fra EU-avtalene vil bli levert rett over nyttår, gitt at kandidatene som nå er i såkalt fase 3-utprøving blir godkjent.

Han anslår at det kan dreie seg om 20-40 millioner doser per måned, der Norge vil få noe over 1% av disse. Det kan bety mellom 200-400.000 vaksinedoser i måneden.

– Underveis i 2021 og begynnelsen av 2022 har vi vaksiner nok til alle som vil ha.

Bergström tror ikke vaksinene vil bli spesielt kostbare. Han antyder en snittpris på mellom 10 og 12 dollar per innbygger. Noen vaksiner vil trenge 2 doser, mens for andre klarer det seg med én.

Sverige har avsatt 2 millarder svenske kroner til vaksineinnkjøp.

– Det er flere vaksiner vi prater om, så vi helgarderer her. Vi kjøper jo mer vaksine enn hva vi trenger, for å være sikre på at det er noen som fungerer. Om Sverige avsatt to milliarder kroner, vil det rekke for flere vaksiner, sier Richard Bergström.

I Norge er det Folkehelseinstituttet (FHI) som har i oppdrag å kjøpe inn og fordele vaksiner. Høie vil ikke oppgi noe nøyaktig budsjett for vaksineinnkjøp nå.

– Dette jobbes det med i forbindelse med statsbudsjettet, sier Høie.

Også EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen understreket vilje til å hjelpe Norge etter en telefonsamtale med Erna Solberg 14. august. I en tweet skrev hun at EUs avtaler med vaksineprodusenter også vil dekke Norge og EØS-landenes behov.