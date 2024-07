Politiet mener at et svensk kriminelt nettverk forsøker å få fotfeste i hovedstaden.

Tre av mennene ble pågrepet utenfor et hotell i Oslo sentrum i forrige uke etter å ha blitt spanet på av politiet.

Den fjerde ble pågrepet i Sverige og utlevert til Norge.

Mennene ble pågrepet i forbindelse med to forskjellige straffesaker, men alle fire kan knyttes til det samme kriminelle nettverket, får NRK opplyst:

«Shottaz» – et av de mest beryktede kriminelle nettverkene i Sverige.

– Multikriminelt

Politiadvokat Johannes Hafsahl vil ikke kommentere NRKs opplysninger, men bekrefter at de knytter de fire til det han beskriver som et multikriminelt nettverk.

– Dette nettverket har begått mye forskjellig kriminalitet. Alt fra alvorlig narkotikakriminalitet, bedragerier, helerier, befatning med skytevåpen og trusler, sier han.

Foto: Jonas Been Henriksen / NRK

Tidligere i år ble det kjent av fem personer politiet mener har tilknytning til det samme nettverket hadde blitt pågrepet i Oslo.

– Vi vet at de har et stort voldspotensial. Samtidig tror vi at en av grunnene til at de har kommet til Norge, er at det har vært et veldig høyt konfliktnivå i Sverige, og at de ser at konfliktnivået er noe lavere her i Norge, sier politiadvokaten.

I Sverige knyttes «Shottaz» til alvorlig narkotikakriminalitet og flere gjengdrap.

Våpen og koffert full av penger

To av mennene som ble pågrepet i Oslo sentrum i forrige uke, er siktet for heleri og for å ha vært bevæpnet med et skytevåpen.

Da politiet aksjonerte, beslagla de en koffert full av kontanter og en pistol. Begge mennene ble fengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon.

Forsvarer Alexander Behrang Mardazad Foto: Elden Advokatfirma

Mannen som bar kofferten og våpenet har forklart til politiet at det skulle brukes som rekvisitter til en musikkvideo, står det i fengslingskjennelsen.

Han skal også ha forklart at han trodde våpenet ikke var ekte, og at det skal ha blitt kjøpt på Grønland i Oslo. Pengene skal ha tilhørt en bekjent.

Advokat Alexander Behrang Mardazad sier til NRK at hans klient ikke erkjenner straffskyld grovt heleri eller grov bæring av våpen.

– Men han erkjenner straffskyld for å ha hatt med seg en våpenetterligning, sier forsvareren.

Ifølge kjennelsen fra tingretten var våpenet delvis ladd, med en patron i magasinet.

Forsvarer Frode Sulland Foto: Lise Åserud / NTB

Advokat Frode Sulland sier at han klient har forklart at han var i Oslo på helgebesøk.

– Min klient nekter straffskyld etter siktelsen, sier han til NRK.

Politiet sier til NRK at mennene hadde kommet til Norge kun kort tid før pågripelsen, og at de foreløpig ikke vet hvor pengene stammer fra.

Etterlyst for grovt ran

De to andre mennene som nå sitter varetektsfengslet, ble etterlyst av politiet i forbindelse med et grovt ran allerede i desember i fjor.

Begge mennene er i 20-årene. En av mennene ble pågrepet i Sverige og utlevert.



Offeret i saken skal ha blitt kjørt rundt i en bil og utsatt for grov vold og fraranet en dyr klokke.

– Det ranet ble politiet kjent med ved at fornærmede ble hentet av en ambulanse utenfor en T-banestasjon i Oslo sentrum. Han var tydelig forslått, sier Hafsahl.

I kjennelsen fra Oslo tingrett står det at det er «konkrete holdepunkter» for at en mennene er «tilknyttet et kriminelt miljø».

Forsvarer Cecilie Nakstad Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Advokat Cecilie Nakstad er forsvareren til en av mennene som er siktet for ran. Hun sier at mannen ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen.

– Opplysningene om at han skal tilhøre et svensk nettverk som forsøker å etablere seg i Oslo er ukjente for meg og har ikke vært tema i fengslingsmøtet, sier hun til NRK.

Daniel Storrvik sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld for ranet i desember i fjor.

Klienten hans har ikke avgitt noen forklaring i saken, så han kan ikke uttale seg om hvorfor klienten hans var i Oslo.

Politiet har tidligere beslaglagt narkotika i Norge som de knytter til det svenske nettverket. Foto: Politiet

Ekstra fokus

Alle de fire mennene som nå er pågrepet, er tidligere straffedømte i Sverige, blant annet for narkotikalovbrudd, vold og bedragerier.

I februar i år uttalte politiet til NRK at de så med bekymring på at nye, kriminelle nettverk forsøkte å etablere seg i Oslo.

Å forhindre dette ble derfor et fokusområde for politiet.

– Vi bruker mye ressurser på å hindre en slik etablering, sier Hafsahl.

Politiet knytter også disse fem mennene til nettverket. De ble pågrepet i Oslo før jul, siktet for narkotika- og voldsforbrytelser. Dette bildet er tatt fra en musikkvideo som ble spilt inn i Oslo. Foto: Skjermbilde / NRK

Flere av de som nå sitter fengslet i Norge skal ha sentrale roller i nettverket.

Hafsahl sier at de varetektsfengsler mennene på bakgrunn av unndragelsesfare, og at de vil holde de siktede i varetekt fram til rettssaken.

– Hvis de domfelles, så soner de hele straffen i Norge, før de blir uttransportert av norsk politi.