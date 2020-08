Svenske myndigheter: Fire flere vaksineavtaler er nesten klare

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag hadde myndighetene i landet pressekonferanse for å informere om den nåværende vaksinestrategien til Sverige.

Da fortalte Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström at EU har fire avtaler med legemiddelselskaper som nesten er klare.

– Det er Johnson & Johnson, det er Sanofi i samarbeid med GSK, det er Curevac og det er Moderna, sier Bergström på pressekonferansen.

EU inngikk tidligere i august en avtale med Astra Zeneca, legemiddelselskapet bak den såkalte «Oxford-vaksinen».

Norge sikret i Astra Zeneca-avtalen

I tillegg til de fire snart gjennomførte avtalene, forhandles det for øyeblikket med ytterligere seks vaksineprodusenter, skriver Svenska Dagbladet.

Norges vaksinestrategi er også knyttet til EU-samarbeidet. Regjeringen har sikret seg gjennom en foreløpig forhåndsbestilling i regi av EU.

– Jeg vil understreke at vi ennå ikke vet hvilken, eller enda mer sannsynlig hvilke vaksiner som blir aktuelle. Men om det blir Astra Zenecas vaksine så har vi allerede en avtale som holder til minst 3 millioner personer. Det kjennes så klart bra å kunne konstatere det, sier Sveriges sosialminister Lena Hallengren.

Sverige har en befolkning på rundt 10,3 millioner ifølge Statistiska Centralbyrån, og det jobbes fortsatt med å finne en avtale som kan holde til hele befolkningen, dersom hele befolkningen bør vaksineres, understreker Hallengren.

De fire fasene i vaksineutvikling Ekspandér faktaboks Når man utvikler et legemiddel eller en vaksine, må man gjennom fire forskjellige faser av kliniske studier, det vil si testing på mennesker. Etter gjennomgang av disse fire fasene kan man gå over til produksjon. Fase 1: små grupper tar vaksinen

Fase 2: vaksinen gis til større grupper med karakteristiske trekk (for eksempel eldre og barn).

Fase 3: vaksinen gis til tusenvis av personer og testes for effektivitet og sikkerhet.

Fase 4: Denne fasen kan pågå etter at vaksinen allerede brukes på stor skala, og innebærer mer formelle studier. Kilde: Centers for Disease Control and Prevention (USA)

– Her gjelder det å helgardere

I verden er det minst 120 ulike vaksineprosjekter i gang. Ifølge New York Times er det 9 vaksiner som har nådd fase tre, altså som testes av tusenvis av personer.

Blant dem er Astra Zeneca-vaksinen og Moderna-vaksinen, mens vaksinene til Curevac og Johnson & Johnson er i fase to.

Sanofi og GSK begynner testing av sin vaksine til høsten, ifølge New York Times.

Om Sverige skal være med på de fire nært forestående avtalene tar de stilling til etter at avtalene eventuelt er inngått, opplyser pressesekretær Sofia Brändström i det svenske sosialdepartementet til NRK.

– Her gjelder det å helgardere. Vi vil ha minst to, helst tre vaksiner per plattform, sier Bergström, men sier at det ser ut som om Sverige kan begynne å vaksinere i første kvartal 2021.

Første halvår neste år kan EU ha tilgang til 500 millioner vaksiner, ifølge Bergström.

Tilgang til internasjonalt vaksinesamarbeid bekreftet

Hva som skjer i Sverige er viktig i norsk sammenheng. Norges tilknytning til EU-avtalen med Astra Zeneca går nemlig gjennom nabolandet vårt.

– Jeg opplever veldig trygghet for at Norge vil bli ivaretatt, men det krever ekstra arbeid fra Norge sin side, og at vi har gode venner i EU-systemet. Det er et betydelig arbeid som legges ned fra norsk utenrikstjeneste nå for å ivareta Norge, sa helseminister Bent Høie til NRK i forrige uke.

NRK har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, men har ikke lykkes å få en kommentar mandag kveld.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen tvitret tidligere denne måneden at EU står sammen med Norge i kampen mot koronaviruset.

Mandag bekreftet dessuten EU-kommisjonen at den vil forplikte seg til det internasjonale vaksinesamarbeidet COVAX.

Ideen bak samarbeidet er at alle land skal få vaksiner på likt, og dermed vil kunne distribuere dem til risikogruppene i egne land. Systemet vil være utformet av WHO.

POSITIV: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein er glad for at EU-kommisjonen vil forplikte seg til det internasjonale vaksinesamarbeidet COVAX, som skal distribuere vaksiner til både fattige og rike land i verden. Foto: Christian Lura / NRK

At EU-kommisjonen nå forplikter seg åpner også for at Norge kan gjøre det samme, uten å bryte klausuler i EUs vaksinesamarbeid.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) kaller det en positiv vending.

– Det beste vi kan gjøre for å trygge vår egen befolkning det er å investere nettopp i slike rettferdige fordelingsmekanismer. Hvis vi tror at vi er trygge bare vi har karret til oss nok vaksiner til oss selv så tar vi grundig feil. Da vil pandemien fortsette å sirkulere i flere måneder og år, sier Ulstein til NRK.