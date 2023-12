Svenske alkoråd: Kvinner kan drikke mer enn før

For mange betyr julen sosiale sammenkomster og økt bruk av alkohol. I Sverige har myndighetene kommet med et offisielt råd. Slike råd er ikke like tydelige i Norge.

Både menn og kvinner kan drikke ti enheter alkohol i uka før det er fare på ferde. Drikker man mer, bør varsellampene på, mener svenske myndigheter.

Det at kvinner og menn likestilles med tanke på hvor mye man kan drikke, er nytt. Tidligere har man alltid sagt at kvinner tåler mindre enn menn.

En av dem som mener det svenske rådet høres rart ut, er psykologspesialist og professor Fanny Duckert.

– Det er reelt at kvinner tåler mindre enn menn, sier hun.

Hun mener svenskene overser fakta og tror grunnen er behovet for forenkling. Samtidig mener hun det er en god ide med alkoholgrenser.

I Norge har myndighetene aldri gått ut med tilsvarende anbefalinger.

– Har det noen hensikt med slike grenser?

– Ja, det kan være nyttig. Folk er veldig usikre og søkende, sier hun.

Duckert har lang erfaring med å behandle personer med alkoholproblemer.

– Hvis du gir noen anbefalinger, kan det være lettere å tenke at dette er greit. Det gir et insitament til litt skjerpings.

Hun mener det er noe helt annet enn det man sa tidligere.

– Det er en erkjennelse av at alkohol ikke er sunt.

Illustrasjonsfoto: Kollegaer på julebord drikker rødvin og spiser tradisjonell, norsk julemat. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Maks tre glass på en kveld

Det er den svenske Socialstyrelsen som i høst har kommet med nye grenser for hva de mener er risikofylt bruk av alkohol. De nye grenseverdiene er i utgangspunktet ment for helsevesenet for å vurdere når helsevesenet skal tilby støtte til personer med det de mener er risikofylt bruk av alkohol.

Grensen for hva som regnes som risikofylt bruk for menn settes til ti enheter eller mer per uke – og for kvinner heves grensen fra ni til ti enheter.

Samtidig mener svenske myndigheter at dersom man drikker fire enheter eller mer samtidig, en gang i måneden eller oftere, har man et risikofylt alkoholbruk.

– Helsevesenet spiller en viktig rolle når det gjelder å identifisere personer med risikofylt legemiddelbruk. Socialstyrelsens anbefalinger er et verktøy i helsevesenets arbeid med å understøtte redusert alkoholforbruk hos disse menneskene, sier Thomas Lindén. Han er avdelingsleder i Socialstyrelsen.

Duckert mener de svenske grensene er satt for lavt.

– Det høres litt «overkill» ut.

Hun mener altfor mange da vil defineres i en kategori man mener trenger hjelp.

– Jeg vil tippe at en ganske stor del av den norske befolkningen drikker mer, sier hun.

Fanny Duckert er professor og har lang erfaring med rusforskning. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Forsiktige med råd

– I Norge er man forsiktig med å si at det er trygt å drikke en viss mengde, sier Merete Taksdal. Hun er prosjektleder på Nasjonal kompetansetjeneste for tverrspesialisert rusbehandling, TSB.

Grunnen er at det er så ulikt og så avhengig av mange ulike faktorer, forklarer hun.

– Det er lett å bli fartsblind og alkohol er en viktig del av kulturen her i landet.

– Hva er egentlig helseskadelig alkoholbruk?

– Bare null er null. Det er ingen nedre grense som er risikofri.

Taksdal viser til at Helsedirektoratet vil legge fram nye kostholdsråd neste år. Der vil det etter alt og dømme komme anbefalinger om null alkoholbruk.

I Norge er det ingen offisiell grense for hvor mye alkohol man kan drikke uten risiko. Likevel gir den nasjonale kompetansetjenesten som er organisert under Oslo universitetssykehus, råd som er ganske like dem som gjelder i Sverige.

– Hvis du er frisk og holder deg innenfor ni enheter i uka, er det lav risiko. Samtidig er det viktig å ikke drikke mer enn fire enheter om gangen og ikke flere dager på rad, sier Taksdal.

Men hun understreker at det er flere forhold som spiller inn, for eksempel alder, helse og bruk av medisiner.

– Ta drikkepauser i julen

– Hva er ditt råd til folk i julen?

– Den gode rusen er ofte på lavere promille enn du tror, sier Fanny Duckert.

Hun mener det er mange hyggelige ting rundt et moderat alkoholforbruk.

– Den behagelige rusen, den som er ganske hyggelig, ligger på mellom 0,3 og 0,8 promille, sier hun.

Hun er opptatt av at litt alkohol kan skape en fellesskapsfølelse, få folk til å senke skuldrene og slappe av.

– Promillen vil fortsette å stige etter at man kjenner den gode rusen, så drikker du for fort, mister du den gode promillen og risikerer å miste kontrollen.

Hennes råd til folk som vil drikke i julen er klart.

– Ta litt drikkepauser, sier hun.