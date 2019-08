Svensk statsråd ut mot Solberg: – Vil skulde på Sverige for høgreekstremisme

– Regjerer ein med Framstegspartiet og har utnemnd Sylvi Listhaug til minister to gongar, skal ein kanskje sjå seg sjølv i spegelen før ein ser over landegrensa.

Anders Ygeman, Sveriges energi- og digitaliseringsminister. Foto: Claudio Bresciani/tt / NTB scanpix

Kraftsalva kjem frå Sveriges energi- og digitaliseringsminister, Anders Ygeman, som svar på statsminister Erna Solbergs (H) uttale på ein pressekonferanse i Arendal måndag:

– Vi treng eit samarbeid med Sverige også, for når nynazistar marsjerer i norske gater, både i Fredrikstad og Kristiansand, så er det veldig mykje svensk å høyre. Deira nynazistar forsøker å organisere i nabolanda også, sa statsministeren.

Uttalen kom etter eit spørsmål frå Sveriges Radio om moskéåtaket i Bærum. Ho tok til orde for at Noreg må gjere meir for å kjempe mot høgreekstremismen, men også samarbeide internasjonalt for å førebygge rekruttering og spreiing av «fake news» og rasisme.

Kommentaren om Sverige fekk Ygeman til å rykke ut på Twitter. Han vil gjerne ha eit norsk-svensk samarbeid, men ber Solberg sjå seg sjølv i spegelen først.

– Folk kjem frå Sverige

Slik forklarar Solberg kvifor ho trakk fram Sverige:

– Sverige har hatt dei største og mest organiserte gruppene i Norden knytt til dette. Vi har sett at av dei som har komme for å demonstrere, er det nokon lokale, og så kjem det folk frå Sverige. Det er for å forsøke å løfte opp og organisere seg i nabolanda. Då er det viktig å skape motstandsdugleik i Noreg, seier statsministeren, ifølgje Aftenposten, som først omtala saka.

Den nordiske motstandsrørsla har hovudsete i Sverige.

Ho får støtte av redaktør i Filter Nyheter, Harald S. Klungtveit, på Twitter:

– Vil skulde på Sverige

Ygeman utdjupar overfor Aftonbladet kva han reagerer på.

– Først og fremst verkar det som at ho vil skulde Sverige for høgreekstremismen, når ho sjølv har danna regjering med Framstegspartiet, som er eit høgrepopulistisk parti, seier Ygeman til avisa.

– Vi kjem ikkje utanom det faktum at to av åtaka vi har sett har blitt utført av nordmenn. Og Anders Behring Breivik var medlem i nettopp Framstegspartiet i fleire år, seier Ygeman.

NRK har vore i kontakt med Siv Jensens rådgjevar. Ho har førebels ikkje hatt tid til å kommentere saka, men viser til eit innlegg på Jensens Facebookside. Der skriv ho:

– Eg finn meg ikkje i at enkelte gir Frp deler av skulda for å «nøre opp under hat». Eg vil aldri unnskylde at Frp er det einaste partiet som gjennom mange tiår har stått opp for våre verdiar, skriv Frp-leiaren.

I 2013 kalla Frp inn til ei internasjonal pressekonferanse på grunn av omtalen av Frp-medlemskapen til terroristen. Då understreka partiet at Breivik «trakk seg ut fordi han ikkje fekk nokon støtte for sine synspunkt i partiet»

Vidare peikar Ygeman på Listhaug, som måtte gå av som statsråd i fjor vår etter at ho i eit Facebook-innlegg skreiv at «Ap meiner rettane til terroristane er viktigare enn sikkerheita til nasjonen».

Høgre: – Ein trist reaksjon

Erna Solberg har førebels ikkje hatt høve til å kommentere saka overfor NRK.

Leiar for finanskomiteen på Stortinget, Henrik Asheim (H), meiner at Ygeman legg seg på eit «debattnivå som den norske venstresida ikkje har gjort etter 22. juli».

– Det er ein trist reaksjon frå ein svensk statsråd. Framveksten av nynazisme er alvorleg og noko vi ser i heile Europa. Landa våre burde samarbeide og kjempe mot det. Svaret til Ygeman bidreg berre til å leie ein bort frå ein viktig diskusjon, seier Asheim til Aftonbladet.

Anders Ygeman avviser kritikken og peiker på at 22. juli-terroristen var medlem i Frp i fleire år, noko han meiner truleg bidrog til at han blei radikalisert.

– Det tyder ikkje at Framstegspartiet har ansvar for 22. juli-åtaket, seier statsråden til avisa.

Han understrekar at han vil halde fram samarbeidet med Noreg, slik han skreiv i Twitter-posten.

Vil vaksinere mot «forvirrande» idear

Aftonbladet utfordrar Ygeman på kva han som tidlegare innanriksminister gjorde med Den nordiske motstandsrørsla i Sverige, som er forbode i Finland.

Den svenske statsråden viser til foreiningsfridomen nedfelt i grunnlova, men at fleire medlemar av motstandsrørsla er blitt domfelt.– Vi treng å vaksinere menneske frå desse forvirrande ideane, og politi og rettsvesenet må kunne gjere noko. Eg trur ikkje at vi kjem til å tillate slikt i framtida, seier Ygeman.

Statsråden får kritikk også frå svenske politikarar. Ebba Busch Thor, leiar for Kristdemokraterna, kallar det «plumpt og pinleg».

Tobias Billström, gruppeleiar for Moderaterna i Riksdagen, kallar det ein «slap in the face» til Solberg som rakk ut ei hand for å samarbeide mot nazistar, skriv Aftonbladet.