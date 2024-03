I ei pressemelding skriv det svenske sikkerheitspolitiet at dei har pågripe fire personar mistenkte for terrorplanlegging.

Saka gjeld valdeleg islamistisk ekstremisme, står det i pressemeldinga.

Torsdag hadde svensk politi ein politiaksjon i Tyresö, sør for Stockholm. Klokka 13.55 i dag fekk svensk politi melding om ein eksplosjon i eit forsamlingslokale.

– Vi har hatt fleire operasjonar på ulike adresser og pågripe fire personar mistenkt for førebuing av terror og våpenlovbrot, seier Adam Isaksson Samara i det svenske sikkerheitspolitiet (Säpo).

Det skal ha blitt høyrt fleire eksplosjonar under politiaksjonen.

I 17-tida kom pressemeldinga om dei fire pågripne.

Dei er knytt til internasjonale nettverk og organisert kriminalitet, seier svensk politi.

– Vi ser at det finst internasjonale koplingar knytt til IS, seier Adam Isaksson Samara i det svenske sikkerheitspolitiet (Säpo).

Dei skal no halde fram med etterforskinga, og dei ser ikkje vekk ifrå at fleire andre er interessante for politiet.

Dei opplyser til Aftonbladet at det ikkje er ein farleg situasjon for publikum.

Det svenske politiet har hatt aksjon på fleire adresser i dag. Foto: Anders Wiklund / TT / NTB

Ein av adressene politiet oppsøkte torsdag, var eit lokale som tilhøyrer ei muslimsk foreining. Bilde frå staden viser at eit vindauge er knust.

Til P4 Sveriges Radio seier eit vitne at dei høyrte fleire slag.

– Vi klarte ikkje å fatte kva det var. Og eg sa til mannen min «Kva skjer, kva skjer?». Det var forferdeleg.

– Ingen konsekvens for trusselbilde i Noreg

Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST, vil ikkje kommentere hendinga i Sverige.

– Terrortrusselen frå ekstreme islamistar er vurdert av oss til å vere moderat i Noreg, det vil seie at det er mogleg at det kan skje terroråtak også her.

Men hendinga i Sverige påverkar ikkje trusselen i Noreg.

– At dei ha pågripe personar i Sverige har ikkje nokon konsekvens for trusselbildet i Noreg. Det vurderer vi kvar dag, og er det endringar så vil vi umiddelbart kommunisere det.