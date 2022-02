Svensk overlege: – Pandemien har vært en dyrekjøpt oppvåkning for oss

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Alle mennesker som har kommet igjennom dette skal være veldig glade

Han er bekymret. Overlege Johan Styrud ved Danderyds sjukhus et kvarter nord for Stockholm sentrum har tatt en liten pause i en travel hverdag for å møte NRK.

Fortsatt ligger over 2000 pasienter på sykehus med covid-19 i Sverige.

To år med pandemi har både gitt helsevesenet et alvorlig etterslep av pasienter som behøver annen behandling enn mot korona. Men også avslørt et helsevesen i akutt krise, mener han.

PRESSET: Overlegen her ved Danderyds sjukhus forteller om stort press på ansatte og for få sengeplasser. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Har pandemien vært en «wake-up-call»?

– Det kan man nok kalle det ja. Men det har vært en meget dyrekjøpt oppvåkning. Vi skulle hatt flere sengeplasser og en bedre organisasjon, sier Styrud.

Sverige gikk mot strømmen

Da koronapandemien slo inn over verden på vårparten i 2020 valgte Sverige som ett av få land å holde mesteparten av samfunnet åpent. Det resulterte i at Sverige var blant landene med høyest smittetrykk i hele Europa.

ÅPENT: Bildene av åpne restauranter og barer i Sverige gikk verden rundt da koronapandemien tvang de fleste land til inngripende tiltak våren 2020. Foto: Andres Kudacki / Andres Kudacki

På det meste lå over 550 pasienter til intensivbehandling for covid-19 samtidig i Sverige. Til sammenligning var det tilsvarende tallet i Norge rundt 100.

Svenske helsemyndigheter fikk mye kritikk for sin tilnærming.

– Det var en intensiv periode. Det hadde det nok vært selv om vi hadde gjort som alle andre også. Det var en spesiell situasjon og mange diskusjoner om rett eller feil. Fortsatt i dag er det vanskelig å bedømme det fullt ut, sier Sara Byfors, som er enhetssjef ved den svenske Folkhälsomyndigheten til NRK.

INTENSIV: Sara Byfors, enhetssjef, Folkhälsomyndigheten Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Selv om forskjellen i starten var ganske stor, ble håndteringen av pandemien etter hvert ganske lik i de Nordiske landene. 9. februar kunne Sverige slippe opp alle restriksjonene.

Trenger en opprydning

Overlege Johan Styrud har vært svært profilert i Sverige gjennom koronapandemien. Flere ganger har han uttalt seg kritisk til forholdene i svensk helsevesen.

Nå tar han igjen bladet fra munnen og minner om hvor sprengt kapasiteten faktisk er i det svenske helsevesenet i dag.

– Her i Stockholm har vi færrest sengeplasser per innbygger i Sverige. Og Sverige har færrest sengeplasser per innbygger i hele OECD. Det er på tide at vi får en mer robust helsevesen, sier overlegen.

Han er likevel tydelig på at gjenåpning av samfunnet er på tide. Først og fremst mener han sykehusene må få større handlingsrom. Spesielt fordi krisen i sykehusene må løses samtidig som alle pasienter som har fått utsatt sine behandlinger på grunn av koronasituasjonen nå også skal inn i sykehusene.

Sverige har samtidig flest koronapasienter på intensivavdeling per innbygger i hele Norden.